Prenzlau Wie der Polizei erst am Montag bekannt wurde, ist am Sonnabend ein ghanaischer Asylbewerber von zwei noch Unbekannten attackiert und verletzt worden.

Nach bisherigen Erkenntnissen war der 22-Jährige mit einem Freund im Bereich des Radweges Uckerpromenade/Neustädter Damm unterwegs gewesen, als ihn gegen 21:00 Uhr plötzlich zwei Männer offensichtlich grundlos beleidigten. Während der Freund sich entfernen konnte, warfen die Männer eine Flasche nach dem jungen Ghanaer. Der Angegriffene flüchtete, wurde in der Folge aber eingeholt und mit einer Flasche auf den Kopf geschlagen. Er konnte nach jetzigem Kenntnisstand noch zwei Zeugen sein Handy übergeben, die damit Rettungskräfte alarmierten. Leider verschwanden diese beiden Helfer dann vom Ort des Geschehens, ohne ihre Personalien hinterlassen zu haben. Mit einer stark blutenden Kopfplatzwunde musste der Geschädigte in ein Krankenhaus gebracht und stationär aufgenommen werden.

Jetzt ermitteln Kriminalisten des Staatsschutzes der Direktion Ost zu den Tätern und bitten um Mithilfe der Bevölkerung.

Nach ersten Aussagen soll es sich bei einen den beiden Männern um sportliche Typen von schlanker Statur handeln.

Einer ist demnach ca. 30 bis 35 Jahre alt und 175 bis 180 cm groß. Bekleidet sei er zum Zeitpunkt des Geschehens u.a. mit einer dicken roten Kapuzenjacke gewesen.

Der andere Mann wird mit einem Alter von 29 bis 30 Jahren und einer Größe von 160 bis 165 beschrieben. Er hatte eine bräunliche Jacke getragen.

Wer kennt die Gesuchten? Wer kann weitere Angaben zum Geschehen machen? Wer kann etwas zur Fluchtrichtung der Angreifer sagen und ob sie möglicherweise in der Folge ein Fahrzeug nutzten?

Außerdem werden die beiden Passanten, welche die Retter alarmierten, gesucht! Sie waren wohl mit einem Auto auf die Szenerie gestoßen und sind damit dann auch wieder weggefahren.

Ihre sachdienlichen Hinweise werden in der Polizeiinspektion Uckermark unter der Rufnummer 03984 350 gern entgegengenommen. Selbstverständlich können Sie sich auch direkt an die Polizei in 17291 Prenzlau, Wallgasse 2, wenden oder Ihre Informationen über die Internetwache www.polizei.brandenburg.de weitergeben.