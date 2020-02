OGA

Neuholland (MOZ) Insgesamt sechs Hakenkreuze sind von Unbekannten an eine Bushaltestelle an der Straße der Jugend in Neuholland geschmiert worden.

Bürger informierten die Polizei am Montag darüber. Eine Beseitigung der Nazi-Schmiererei wurde veranlasst. Die Kripo ermittelt.