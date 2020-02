Brandenburg an der Havel

BRAWO

Brandenburg an der Havel In den späten Montagabendstunden stellten Polizeibeamte der Stadt Brandenburg an der Havel im Stadtgebiet mehrere berauschte PKW-Fahrer fest.

Zunächst kontrollierte eine Streife einen 58-jährigen Autofahrer, der in Hohenstücken unterwegs war. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 1,24 Promille. Nachdem sich der Mann einer Blutprobenentnahme unterziehen musste, stellten die Beamten seinen Führerschein sicher. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen Trunkenheits im Straßenverkehr.

Wenige Stunden später wurde eine 27-Jährige in der Brandenburger Altstadt gestoppt. Im Zuge der Kontrolle stellten die Beamten Verdachtsmomente fest, die auf einen aktuellen Drogenkonsum der Fahrerin hinwiesen. Ein durchgeführter Schnelltest bestätigte den Verdacht. Die Weiterfahrt wurde ihr untersagt. Anschließend musste sie sich einer Blutprobenentnahme unterziehen. Die Beamten leiteten ein entsprechendes Bußgeldverfahren ein.