Frankfurt (Oder) (MOZ) Polizeibeamte der Landes- und der Bundespolizei (Fahndungsgruppe) beabsichtigten am Montag gegen 13 Uhr, in der Rosa-Luxemburg-Straße einen PKW VW zu stoppen. Um dem zu entgehen, bog der Fahrer in die Straße Halbe Stadt ab und beschleunigte seine Fahrt. Hier hielt er an, stellte das Fahrzeug ab und flüchtete zu Fuß in den angrenzenden Lennépark. Die Beamten, dem Fahrzeug gefolgt waren, holten den Mann schnell ein und nahmen ihn vorläufig fest. Eine Überprüfung des Autos ergab, dass dieses am 21.02.2020 in Berlin als gestohlen gemeldet war. Der 24-jährige Mann muss sich nun wegen Hehlerei verantworten. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.