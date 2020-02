MOZ

Lebus (MOZ) Polizeibeamte haben im Rahmen einer Verkehrskontrolle am frühen Dienstagmorgen gegen 1.50 Uhr den Fahrer eines PKW Skoda in der Frankfurter Straße in Lebus gestoppt.

Während der Kontrolle bemerkten die Beamten Alkoholgeruch in der Atemluft des 47-jährigen Fahrers fest. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,9 Promille.

Für den Mann ging es nun im Streifenwagen weiter zum Arzt. Dort wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Die Polizeibeamten untersagten ihm die Weiterfahrt mit dem PKW.