Brandenburg Einen großen Schritt Richtung vorzeitigen Klassenerhalt machte am vergangenen Wochenende die 1. Männermannschaft des VC Blau-Weiß Brandenburg, die an zwei Tagen drei Begegnungen zu absolvieren hatte und am Ende mit drei Siegen ihr hochgestecktes Ziel erreichen konnte.

Gegen die beiden Potsdamer Vertretungen vom USV Potsdam I und SC Potsdam II waren die Blau-Weißen in heimischer Halle in beiden Begegnungen klar überlegen und konnten diese Überlegenheit am Ende auch in aktuell so wichtige Punkte ummünzen. Gegen USV Potsdam I, den Absteiger aus der Regionalliga, der jedoch nichts mehr mit dem Abstiegsteam gemein hat und den Gang in die Landesliga wohl nicht mehr verhindern kann, gingen alle drei Durchgänge überdeutlich an den heimischen VC Blau-Weiß. In keinem der drei Sätze wurde dem Gegner gestattet, die 20-Punkte-Marke zu erreichen, was ein großer Ausdruck der Konstanz und spielerischer Überlegenheit darstellt und im höchsten Maße leistungsgerecht ist.

Im Anschluss wartete mit dem SC Potsdam II ein junges Team, das vor dem Spieltag knapp vor den Brandenburgern platziert war und somit ein engeres Spiel als zuvor zu erwarten war. Die Mannschaft von Kapitän Niklas Altmann machte jedoch dort weiter, wo sie zuvor aufgehört hatte. Nach guter Annahme zog Zuspieler Tim Ullrich variabel die Fäden und setzte seine Angreifer gekonnt in Szene, sodass sie alle Möglichkeiten hatten den Punkt zu erzielen.

Nach zweimal 25:19 und verdienter 2:0-Satzführung gönnten sich die Blau-Weißen jedoch eine kurze Auszeit, was der Gegner seinerseits routiniert zum Satzgewinn ausnutzte. Diese Schwächephase überwanden die Hausherren jedoch schnell und sicherten sich kurze Zeit später den angestrebten 3:1-Sieg.

Vergoldet werden sollte das Wochenende dann einen Tag später mit einem Erfolg im noch offenen Nachholspiel des 4. Spieltags gegen den USV Potsdam I. Lange Zeit sah es nach einem weiteren klaren 3:0-Erfolg und somit einem perfekten Wochenende der Blau-Weißen aus. Nach verdienter 2:0-Führung traten jedoch vermehrt Konzentrationsmängel zutage, was den Potsdamern die Rückkehr in die Partie erlaubte und der unerwartete 2:2-Satzausgleich hingenommen werden musste. Erst im Entscheidungssatz war der VC Blau-Weiß wieder hellwach und sicherte sich mit dem 3:2-Sieg der dritten Erfolg an diesem anstrengenden Wochenende.

Trainer Torsten Maskus konnte zufrieden mit der Leistung seines Teams an beiden Tagen sein: "Acht von neun möglichen Punkten sind schon eine tolle Ausbeute für ein Wochenende".

Mit nun 31 Zählern nimmt der VC Blau-Weiß den vierten Tabellenplatz ein und konnte so einen ordentlichen Sprung nach vorn machen. War man vor drei Wochen noch akut abstiegsgefährdet, ist bei gleichbleibendem Trend und optimistischer Herangehensweise sogar noch die Vizemeisterschaft in Reichweite. Priorität hat aber zunächst der auch rechnerisch sichere Klassenerhalt.

VC Blau-Weiß: Niklas Altmann, Oliver Kausmann, Paul Rossek, Derik Freese, Jannes Fröhlich, Justus Neu, Tim Ullrich, Marcel Gumnior, Gustav Braunschweig.