Brandenburg an der Havel Die Polizeiinspektion Brandenburg sucht Zeugen im Falle einer Körperverletzung, die sich am Montagabend gegen 18.25 Uhr auf dem LIDL-Parkplatz in der Friedrich-Franz-Straße ereignete.

Dabei kam es im Kassenbereich der Filiale zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung, bei der ein Ehepaar von einer weiblichen und einer männlichen Person beleidigt wurde. Die Streitigkeiten verlagerten sich auf den Parkplatzbereich des Supermarktes, wo die männliche Person aggressiv auf den 46-jährigen Ehemann zuging und unvermittelt auf diesen einschlug. Dabei versetzte er dem Geschädigten zahlreiche Schläge und Tritte.

Die Freundin des Angreifers kam hinzu, beleidigte das Opfer und trat ebenso auf den Mann ein. Erst durch das beherzte Eingreifen einer Mitarbeiterin des Marktes ließen die Angreifer von ihrem Opfer und entfernten sich mit Fahrrädern, in unbekannte Richtung.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Körperverletzungsdelikts und wendet sich in diesem Zusammenhang an die Öffentlichkeit: "Wer hat im relevanten Zeitraum an der beschriebenen Örtlichkeit entsprechende Beobachtungen machen können? Wem sind im Bereich des LIDL-Marktes und/oder auf dem dazugehörigen Kundenparkplatz streitende Personen aufgefallen?

Die Täter werden wie folgt beschrieben. Der Mann hatte ein ungepflegtes Äußere, ist ca. 25- 30 Jahre alt und etwa 185cm groß. Er hatte einen drei Tagebart war von schlanker Gestalt. Sein Haar wird als dunkelblond beschrieben. Außerdem trug er ein Basecap, Rucksack, dunkle Stoffjacke und Cargohose. Unterwegs war der Mann mit einem dunklen Damenfahrrad mit Korb.

Hinweise sind an an die Polizeiinspektion Brandenburg an der Havel unter: 03381-560-0 zu richten.