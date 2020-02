MOZ

Fürstenwalde (MOZ) In der Johann-Sebastian-Bach-Straße ereignete sich am 24.02.2020, gegen 10:10 Uhr, ein Verkehrsunfall. Aus bislang ungeklärter Ursache kam es zum Zusammenstoß zwischen einem Kleintransporter und einem PKW Kia. Die beiden Fahrer blieben unverletzt. Während der Unfallaufnahme bemerkten die Polizeibeamten Alkoholgeruch in der Atemluft des 51-jährigen Fahrers des Kleintransporters. Ein entsprechend durchgeführter Test zeigte einen Wert von 1,4 Promille. Für ihn ging es im Streifenwagen zum Krankenhaus, wo ein Arzt eine Blutentnahme durchführte. Die Polizisten untersagten ihm die Weiterfahrt.