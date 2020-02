MOZ

Seelow (MOZ) Drei unbekannte Männer haben am Montag gegen 20.50 Uhr fluchtartig einen Markt an der Diedersdorfer Straße in Seelow verlassen.

Sie hatten einen Einkaufswagen mit Spirituosen im Wert von rund 800 Euro beladen. Eine Frau, die am Haupteingang gewartet hatte, fuhr mit den Männern und der gestohlenen Ware in einem silbergrauen PKW Opel davon.

Die Kriminalpolizei der Inspektion hat die Ermittlungen aufgenommen.