Werder Auch in diesem Jahr wird der XXVII. Baumblütenlauf zur "Baumblüte in Höfen und Gärten 2020" ausgetragen. Gemeinsam mit der Stadt Werder (Havel) und den Schulen sind die Vorbereitungen getroffen um am Sonntag, 26. April, alle laufbegeisterten Sportler sowie Bürger auf den 800 Meter langen Parcours im Stadtwald – Elsebruchweg zu schicken. Dazu lädt der Stadtsportbund herzlich ein. Traditionsgemäß werden der Spielmannzug der freiwilligen Feuerwehr Werder (Havel) e.V. und Moderator Ingo Arndt, um 9.30 Uhr, die Teilnehmer auf den Lauf einstimmen. Pünktlich um 10.00 Uhr begrüßt Bürgermeisterin Manuela Saß dieLäufer und schickt gemeinsam mit der frischgekürten Baumblütenkönigin die Kleinsten auf die Laufstrecke. Der Förderverein der freiwilligen Feuerwehr stellt wieder für die Kinder seine Hüpfburg zur Verfügung. Für das leibliche Wohl der Teilnehmer und der Besucher sorgen Mario Müller vom Strandbad Werder (Havel) und der Hort "Sunshine Kids" aus Glindow, der seinen selbst gebackenen Kuchen anbieten wird. Ab 9.00 Uhr oder 30. Minuten vor jedem Start der einzelnen Altersklassen, können sich die Teilnehmer in die Startlisten eintragen. Startberechtigt sind alle weiblichen und männlichen Bürger ab dem 6. Lebensjahr. Eine Startgebühr wird nicht erhoben. Nach der Siegerehrung der jüngeren Läufer, gegen zirka 11.00 Uhr, machen sich dann die Mädchen und Jungen ab der AK 15/16 bis zur AK über 60 Jahre auf den Laufweg.Wir würden uns sehr über eine rege Teilnahme aller Generationen aus Werder (Havel), aber auch des Umlands freuen. Die Ausschreibung zum XXVII. Baumblütenlauf finden Interessierte unter www.werder-havel.de – Baumblüte. Fragen werden unter der 03327/783-325 beantwortet.