BRAWO

Brandenburg an der Havel Beim Fachtag PM-KulTour wurde in dieser Woche eine Plattform vorgestellt, die es ermöglicht, Museen kostenfrei miteinander zu vernetzen. Dabei können große und kleine Museen Informationen zu ihren Objekten unter www.museum-digital.de veröffentlichen. Die Internetseite umfasst Objekte verschiedenster Art, die durch vielfache Verweise miteinander verknüpft werden, um Zusammenhänge zu veranschaulichen und das Auffinden zu erleichtern.

Für Museen ohne eigenes Inventarisierungsprogramm bietet museum-digital entsprechende Funktionen. Möglich wird so auch eine Einbindung in die Deutsche Digitale Bibliothek und europeana, der Bibliotheks-Datenbank für Europa.

Vor allem für den Landkreis Potsdam-Mittelmark mit seiner großen Themenvielfalt an Museen eine tolle Chance. Auch in der Gemeinde Kloster Lehnin stieß das Vorhaben auf Interesse. Unter anderem mit dabei sind die Reckahner Museen und das Museum im Zisterzienserkloster Lehnin. Kostenlose Schulungen bietet der Museumsverband des Landes Brandenburg e.V. vor Ort an. Die Objektfotografie übernehmen Fotografen. Der Landkreis Potsdam-Mittelmark beteiligt sich mit Fördergeldern.