Andrea Linne

Eberswalde (MOZ) Noch steht der erste Arbeitstag nicht fest, denn der Deutsche Bundestag hat Oliver Turner noch nicht freigegeben. Der 39-jährige Beamte soll das Dezernat für öffentliche Ordnung, Bildung und Finanzen im Landratsamt übernehmen, ist aber noch nicht abgeordnet. Weil Landrat Daniel Kurth sich aber nach eigenem Bekunden klar entschieden hat, stellte sich der gebürtige Eberswalder schon im Kreisausschuss vor. Im Kreistag am 11. März soll er offiziell bestellt werden.

Vorgänger Matthias Tacke hatte sich in die alte Heimat verabschiedet. Seit mehreren Monaten war der Posten daher unbesetzt. Deshalb war die Stelle öffentlich ausgeschrieben worden. Wie Landrat Kurth berichtete, habe es drei Auswahlgespräche gegeben. Die Kandidaten hatten sich aus zwölf Bewerbern heraus qualifiziert. Allerdings sei Turner der einzige gewesen, den der Noch-Dienstherr mit "sehr gut" bewertet habe.

Rückkehr nach Eberswalde

Turner besitzt die Befähigung für das Richteramt nach Paragraf 5 des Deutschen Richtergesetzes und für den höheren, allgemeinen Verwaltungsdienst. Er wird mit der Besoldung A14 eingestellt, kann aber eine A16 erreichen. Damit gehört Turner künftig mit zu den bestbezahlten Kräften im Kreis.

Gebürtig in Eberswalde zog es den zweifachen Familienvater nach eigenem Bekunden zunächst nach Frankfurt/Oder und Berlin. Neben Forschungsaufgaben, denen sich der Volljurist widmen konnte, hat er in verschiedenen öffentlichen Verwaltungen gearbeitet und zuletzt mit zentraler Beschaffung und Logistik befasst. Aktuell ist er für hundert Beschäftigte verantwortlich. "Ich freue mich darauf", sagte Turner im Kreisausschuss am Montag. Vor allem nicht mehr pendeln zu müssen, sein ein großer Zugewinn, so der neue Dezernent.