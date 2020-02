Falsche Handwerker in Falkensee

Sandra Euent

Falkensee (BRAWO) Ein 80-jähriger Havelländer kam am Montag zu einer Bankfiliale in Falkensee und wollte mehr als 12.000 Euro für Dachdeckerarbeiten abheben. Der Mitarbeiterin der Bank kam dies verdächtig vor. Da die Dachdecker nach Angaben des Geschädigten vor der Bank warteten, ging die Angestellte zu den Personen und verlangte eine Rechnung. Daraufhin sollen die vier unbekannten Männer weggefahren sein, kündigten jedoch an, mit der Rechnung wiederzukommen. Dies geschah aber nicht.

Nach Angaben des 80-Jährigen hätten zwei der vier Männer bereits am Samstag die Sanierung von zwei Schuppendächern für rund 1.300 Euro angeboten haben. Der Mann willigte ein und zahlte bereits 1.000 Euro an. Am Montag verlangten sie dann etwa den zehnfachen Preis. Eine Anzeige wegen versuchten Betrugs wurde aufgenommen.

Mit dieser Meldung warnt die Polizeidirektion West einerseits vor derartigen Betrugsmaschen, andererseits aber auch die Verantwortung von Bankmitarbeitern zur Verhinderung von Betrugsdelikten oder so genannten Enkeltricks verdeutlichen.