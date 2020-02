Sandra Euent

Falkensee (BRAWO) Im Falkenseer Stadtheil Falkenhagen versuchten Einbrecher auf eine ganz dreiste Tour am Montagnachmittag in ein Einfamilienhaus einzudringen. Während ein Täter an der Haustür klingelte und nach einem Glas Wasser fragte, hantierte der zweite, maskierte Täter mit einem Schraubendreher an der Kellertür. Als der Hausbesitzer dies bemerkte, flüchteten beide Unbekannten zu Fuß. Kurz darauf sah der Hausbesitzer ein gelbes Fahrzeug davon fahren, das er zuvor noch nie in der Straße gesehen hatte. Ein Schaden an der Kellertür ist nicht entstanden.

Ein gelber PKW ist durch Zeugen in zwei weiteren ähnlichen Fällen im Stadtgebiet gesehen worden, ob es sich dabei um dieselben Täter handelt, wird durch die Kriminalpolizei ermittelt.