In Kostümen gehüllt nahmen die Narren von verschiedenen Clubs am Umzug teil und sorgten für gute Laune in Friesacks Innenstadt. © Foto: Simone Weber

Simone Weber

Friesack Friesack war am Rosenmontag erneut karnevalistsicher Hotspot im Havelland. Per Umzug bewegte sich närrisches Volk der Region durch die Stadt und damit auf die Zielgerade der Saison. Doch ist am Aschermittwoch längst nicht alles vorbei.

"Der Rosenmontagsumzug hier war ein tolles Erlebnis", meinte Fred Witschel, Präsident des Karnevalverbands Berlin-Brandenburg. "Nicht nur in Köln kann man zünftig Karneval feiern – auch im Havelland." Erstmals wurde mit ihm ein Vertreter des Verbandes in der Fliederstadt begrüßt.

Angeführt durch das Prinzenpaar des Friesacker Karneval Clubs (FKC), Edeltraut II. und Klaus II. sowie dem Kinderprinzenpaar Leonie I. und Leon I startete der Umzug am Markt. "So kommt man aus dem Irrenhaus ins Narrenhaus", scherzte Prinz Klaus Gottschalk, bis zur letzten Kommunalwahl im Mai 2019 Bürgermeister der Stadt, und meinte mit dem "Irrenhaus" das Rathaus. Den Fahrzeugen des FKC folgten Gastvereine mit ihren Hohenheiten und dem närrischen Volk: so vom Pessiner Carneval Club "Rot Weiß", vom Rathenower Carnevals Club, vom Nauener Karnevals Club "Blau-Weiß", vom Karnevalclub Retzow, vom Freiwilligen Karneval Klubs Lindow und vom Carneval Club Legebruch bei Oranienburg. Zudem beteiligte sich die Tagespflegeeinrichtung Freisack/Paulinenaue des Gemeinschaftswerkes am Umzug, der von vielen Friesacker, vor allem Kindern begleitet wurde.

Nach dem Umzug feierte der FKC, unter dem Motto der 67. Session "Wir düsen im Sauseschritt, einmal Weltraum und zurück!", in der Mensa des Oberstufenzentrums den traditionellen Kinderkarneval.

Am Abend feierte auch der Premnitzer Carnevalsclub eine Rosenmontagsparty. Darüber hinaus feiert der Pessiner Carneval Club (PCC) ebenso noch ein paar Tage weiter wie der Garlitzer Carneval Club (GCC). In der Regel erhalten Rathauschefs am Aschermittwoch die Schlüssel für ihre Kommunen zurück, die ihnen am 11.11. abgenommen wurden. Jetzt ist Fastenzeit, so sie denn eingehalten wird.