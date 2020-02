Marco Winkler

Bötzow (MOZ) Seit Oktober vorigen Jahres steht an der Veltener Straße in Höhe des Netto-Discounters eine mobile Bedarfsampel. Mehrere Jahre hatten die Bötzower dafür gekämpft, um für mehr Sicherheit für Kinder – die Kita ist in der Nachbarschaft – und für die Senioren des Dorfes zu sorgen. Seit dem Wochenende ist die Ampel jedoch defekt.

In Bötzow ist man deshalb stinksauer, da die Ampel mutwillig zerstört wurde. "Offenbar wurden die beiden Handtaster von der Ampel abmontiert und auf dem Gehweg liegengelassen", berichtete Bauamtsleiter Dirk Eger auf Nachfrage. Ordnungsbehörde und Polizei seien am Montag vor Ort gewesen. "Die Polizei hat eine Strafanzeige aufgenommen und der Landesbetrieb Straßenwesen wurde als zuständiger Straßenbaulastträger informiert", so Eger.

Weitere Schäden

Bei der zerstörten Fußgängersignalanlage blieb es nicht. Es gab weiteren Vandalismus. "Bei der Überprüfung des Nahbereiches wurde festgestellt, dass weitere Sachbeschädigungen an den Fahrradständern am Gemeindezentrum begangen wurden", so Eger. Der Fahrradständer wurde gewaltsam aus der Verankerung gerissen. "Ob beide Taten in einem Zusammenhang stehen, ist nun auch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen." Über den Gesamtschaden und wann die defekte Ampel repariert wird, könne er derzeit noch keine verbindlichen Aussagen treffen.