GZ

Löwenberger Land (MOZ) Ein falscher Polizist wollte am Montag im Löwenberger Land eine 78-jährige Frau telefonisch dazu bewegen, Geld von der Bank zu holen.

Der Mann gab gegenüber der Seniorin an, dass eine kriminelle Bande im Besitz ihrer persönlichen Daten sei. Sie solle ihr Geld von der Bank holen und besser an Verwandte geben. Die Frau ließ sich darauf nicht ein, beendete das Telefonat und meldete sich in der Polizeiinspektion. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen Amtsanmaßung. Der Unbekannte hatte die Frau gegen 15 Uhr angerufen.