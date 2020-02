Markus Kluge

Ostprignitz-Ruppin (MOZ) Polizeioberrat Jirko Lehmann ist neuer Leiter der Polizeiinispektion Ostprignitz-Ruppin. Der 43-jährige Neuruppiner ist am Dienstag im Rathaus offiziell in sein neues Amt eingeführt worden, in dem er künftig nicht nur für die Führung von rund 200 Polizisten, sondern auch für die Sicherheit im Landkreis Ostprignitz-Ruppin verantwortlich ist.

"Ihr Weg hat Sie immer wieder nach Neuruppin geführt", sagte Direktionsleiter Frank Storch in seinem Grußwort. Denn Lehmann wurde 1976 in der Fontanestadt geboren, ist dort aufgewachsen und ging 1996 zur Landespolizeischule. Während seiner Laufbahn, die ihn unter anderem zur Bereitschaftspolizei nach Oranienburg, als Wachdienstführer nach Wittstock, später nach Potsdam ins Polizeipräsidium und ins Innenministerium führte, gab es immer wieder Stationen in Neuruppin. So war er in der Inspektion bereits als Dienstgruppenleiter tätig undab 2016 auch in Treskow Leiter des Dezernates "Schwere Kriminalität". "Ich fühle mich sehr mit Neuruppin verbunden und der Landkreis ist meine Heimat", so Lehmann. Er sei sich der Verantwortung, die er nun für die Sicherheit im Landkreis übernimmt, bewusst. Sicherheit bedeute laut Lehmann auch Lebensqualität und sie sei ein wichtiger Standortfaktor. Sie alleine sei für die Beamten aber nicht die Herausforderung. Die Beamten würden sich zudem ständig mit dem technischen Fortschritt aber auch mit der Globalisierung konfrontiert sehen. Zudem haben die Kommunen hohe Erwartungen an die Polizei. Landrat Ralf Reinhardt (SPD) hofft unter Lehmann weiterhin auf eine gute Zusammenarbeit, wie sie auch mit dessen Vorgänger Lutz Jaenicke möglich war. Jaenicke war Anfang des Jahres nach mehr als 40 Dienstjahren in den Ruhestand verabschiedet worden. Reinhardt forderte in seiner Ansprache, dass die Beamten in dem großen Landkreis derart präsent sind, dass sie von den Einwohnern auch wahrgenommen werden. Landtagspräsidentin Dr. Ulrike Liedtke (SPD) aus Rheinsberg hob in ihrem Grußschreiben hervor, dass die Polizei das "Fundament für einen starken Rechtsstaat ist". Sie wünschte Lehmann für seine künftigen Aufgaben viel Rückhalt bei Bürgern und der Politik.

Für seinen Dienst in Neuruppin hat sich Lehmann, der Vater zweier Kinder ist und der gerne segelt und Sport treibt, viel vorgenommen. Er wolle sein Amt nicht nur mit Beharrlichkeit, Ausdauer, Diplomatie und Kompromissbereitschaft ausfüllen. Er möchte die Inspektion mit den vorhandenen Ressourcen auch effektiv ausrichten, die Zusammenarbeit mit kommunalen und anderen Partnern ausbauen sowie die Belange seiner Kollegen in den Fokus seines Handelns stellen.