Siegmar Trenkler

Ostprignitz-Ruppin (MOZ) Der Landkreis wird den Feuerwehren im Amt Temnitz, der Gemeinde Heiligengrabe und im Amt Lindow bei der Anschaffung von Fahrzeugen nicht mit einer neuen Förderrichtlinie unter die Arme greifen. Dafür hat sich zumindest der Ausschuss für Bauen, Wirtschaft und Vergabe am Montagabend ausgesprochen. Die Fraktion Bauern/Freie Wähler/FDP hatte beantragt, dass einerseits versucht werden soll, beim Land eine Änderung der Förderpraxis zu erreichen. Andererseits sollte der Landkreis für Standorte, die nicht als Stützpunktfeuerwehren gelten, eine eigene Förderung ins Leben rufen. Der Temnitzer Amtsdirektor Thomas Kresse warb für die Idee. Schließlich gebe es schon andere Fördertöpfe, etwa durch Lottogeld für T-Shirts oder Mittel für Wachen. Der teuerste Punkt sei aber der Kauf von Fahrzeugen, so Kresse. So würde beispielsweise ein HLF 20 eine halbe Million Euro kosten. "Und wir haben die A 24 bei uns im Bereich, die Kyritz-Ruppiner Heide, ein 100 Hektar großes Industriegebiet, zwei Schulen und sechs Kitas", begründete er den Bedarf.

Kritik kam von Robert Liefke (SPD). Neue Fahrzeuge, die der Kreis finanziert, würden den Mangel an einsatzbereiten Feuerwehrkräften tagsüber nicht ändern. "Dann muss trotzdem die Nachbarwehr gerufen werden. Und deren Gemeinde bezahlt das andere Fahrzeug über die Kreisumlage mit", gab er zu bedenken.