Roland Becker

Hennigsdorf (MOZ) Wer in der Fontane-, Feld- oder Bötzowstraße bislang kostenlos parken konnte, muss ab kommenden Montag aufpassen. Ab dem 2. März werden nämlich in diesem Bereich die Zonen erweitert, in denen das Bewohnerparken gilt.

Neben den Anwohnern, die mit Parkvignette zeitlich unbefristet ihr Auto abstellen dürfen, können alle anderen Fahrzeuge dort für zwei Stunden mit Parkuhr abgestellt werden. Betroffen sind insgesamt rund 65 bislang freie Parkplätze. Die für die Neuregelung benötigten Verkehrsschilder werden derzeit aufgestellt, sind aber noch verhangen. Erst zum kommenden Montag verlieren sie ihre Hüllen, teilte Stadtsprecherin Ilona Möser mit. Wer aus alter Gewohnheit in diesen nun bewirtschafteten Zonen sein Auto abstellt, muss nicht gleich am Montag mit einem Knöllchen rechnen. "Unser Ordnungsamt wird in der ersten Woche noch großzügig agieren", sagte Möser. Ab 9. März wird dann aber durchgegriffen.

Wer im Bereich der nun erweiterten Parkzonen wohnt, kann einen Bewohnerparkausweis beantragen. Möglich ist dies auf der Webseite des Kreises (unter www.oberhavel.de, dann unter dem Punkt Bürgerservice/Auto-und-Verkehr) oder im Hennigsdorfer Rathaus. Der Ausweis kostet für ein Jahr 20,45 Euro.

Die neue Regelungen gelten für die Fontanestraße beidseitig zwischen Stauffenberg- und Feldstraße, für die Feldstraße 25 (Ecke Fontanestraße) sowie für die Bötzowstraße 2 bis 8 und 19/20. Die Bewohner der Häuser Neuendorfstraße 1 bis 4 können, da ihre Zufahrten von der Bötzowstraße aus angelegt sind, einen Ánwohnerparkausweis beantragen.