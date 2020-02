Silvia Passow

Falkensee Schornsteinfeger bringen Glück, sagt der Volksmund. Offenbar nicht nur den Menschen, denn auch für einen Waldkauz war ein Schornsteinfeger ein Glücksfall.

Dass jemand zurück guckt, wenn der Schornsteinfeger die Reinigungsklappe eines Schornsteines öffnet und hineinblickt, kommt nicht wirklich oft vor. Am Freitag passierte in der Falkenseer Herbartstraße genau das. Zwei große, dunkle Augen blinzelten in der Dunkelheit. Sie gehörten zu einem Waldkauz, der eingeklemmt im Auffangrohr des Metallschornsteines festsaß. Im Moment seiner Entdeckung machte es keine Anstalten sich selbst zu befreien.

Der Schornsteinfeger suchte Hilfe, telefonierte sich durch die Instanzen und konnte schließlich Konrad Bauer vom NABU Osthavelland erreichen. Mithilfe von stabilen Handschuhen, einem Handtuch und einem Karton gelang Bauer die ungewöhnliche Rettungsaktion. Bauer, der in der Ortsgruppe Eulen und Greifvögel des NABU aktiv ist, baut im Osthavelland Nistkästen in Kirchtürme und Trafohäuschen für die sogenannten Turmvögel. Der Naturschützer hat auf diese Art bereits viele Vögel gerettet, eine solche Aktion war aber auch für ihn ungewöhnlich.

Bauer brachte den Waldkauz, eine auf etwa drei Jahre geschätzte Waldkauz-Dame, in eine Tierarztpraxis nach Nauen. "In der sehr freundlichen Praxis wurde der Vogel untersucht und mit Wasser versorgt", berichtet Bauer. Da der Greifreflex des rechten Fußes nur zögerlich auslöste, wurde die Kauz-Dame von hieraus in die Vogelstation Buckow/Nennhausen gebracht. Hier soll sie sich unter sachkundiger Betreuung erholen und so schnell wie möglich wieder in die Freiheit entlassen werden.

Bauer bittet: "Sichern sie ihre Schornsteine mit Gittern oder decken sie diese mit einem Drahtnetz ab, um ähnliche Unfälle zu vermeiden." Aus gemauerten Schornsteinen könnten Waldkauz und Dohle sich selbst befreien, da ihre Krallen am Mauerwerk Halt finden. Metallschornsteine ohne eine Sicherung können für die Vögel zur tödlichen Falle werden.