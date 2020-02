MOZ

Frankfurt (Oder) (MOZ) Die beliebte MOZ-Vortragsreihe "Vorsprung durch Wissen" startet am kommenden Montag in das fünfte Jahr. Im Kleist Forum zeigt ab 19.30 Uhr der mehrfache Buchautor, Dr. Marco Freiherr von Münchhausen, mit welchen Strategien der innere Schweinehund zu zähmen geht.

Auf unterhaltsame Weise erklärt der Motivationsexperte in seinem 90-minütigen Vortrag mit treffsicheren Beispielen aus der Praxis und konkreten, direkt umsetzbaren Tipps, die Spaß machen und nachhaltig wirken: In welchen Bereichen des Lebens der innere Schweinehund am meisten sabotiert. Wie man Verhaltensweisen nachhaltig ändern kann und sich immer wieder wirkungsvoll selbst motivieren. Am Ende, verspricht der Referent, sogar Spaß daran zu haben, mit dem Schweinehund verhandeln und täglich trainieren zu können.

Ziel dieser Veranstaltungen ist es: Wissen mitnehmen, aber auch schlummerndes Wissen in die Umsetzung bringen. Die Vortragsabende besuchen Menschen von 18 bis 70 – so bunt gemischt kommen die Teilnehmer aus allen Branchen und Berufen, um vom Wissen der Besten zu profitieren.red

MOZ-Abonnenten oder Kunden der Sparkasse Oder-Spree sparen 10 Euro je Vortragsabend und erhalten das Gesamtprogramm (vier Mal Wissen tanken) für nur 99 Euro. Tickets: online unter www.sprecherhaus-shop.de, per Mail an info@sprecherhaus.de oder unter 02561 – 9792888.