Alexandra Gebhardt

Brandenburg an der Havel (BRAWO) Wolfgang Unger, Vorsitzender des Vereins Historischer Hafen e.V., ist am 19. Februar nach schwerer, kurzer Krankheit verstorben. Das teilte Vereinsmitglied Torsten Kirchoff in dieser Woche mit.

Der 74-Jährige war seit 2013 Vorsitzender und maßgeblich an der Gründung des Vereins am 14. November 2005 auf der FGS "Pegasus" beteiligt. Der Verein hatte es sich damals zur Aufgabe gemacht, Heimatpflege und -kunde zu fördern und in diesem Sinne an den ursprünglich ansässigen Industriezweig des Schiffbaus in der Stadt zu erinnern. Das ist Wolfgang Unger mit zahlreichen Aktionen gelungen: So meisterte der Verein unter seiner Federführung die BUGA 2015 und machte sich weit über die Stadtgrenzen einen Namen. Außerdem konnte die Sanierung des Vereinschiffs "Luise" realisiert werden.

"Wolfgang Unger war für den Verein ein wichtiges Mitglied. Er war sich nicht zu schade, in die Pontons zu krabbeln, das technische Denkmal die Dampframme war sein Baby. Außerdem hat er die Nordstern bei der Suche nach einen Liegeplatz unterstützt und viele Neuerungen im Verein unterstützt und mit eingeführt", erinnert sich Kirchoff.

Die Vereinsmitglieder wollen den Verein nun bestmöglich in Wolfgang Ungers Sinne weiterführen und werden nach angemessener Zeit einen neuen Vorsitzenden wählen. Das traditionelle Wiemannfest am 1. Mai wird jedoch wie in jedem Jahr stattfinden. Im Mittelpunkt der 110. Geburtstag des Schrauben-Schlepp-Dampfers "Luise".