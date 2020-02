Caroline Stallbaum

Mittelmark Die Mitglieder des Wirtschaftsforums Potsdam-Mittelmark freuten sich sehr zum ersten Treffpunkt Wirtschaft PM im Jahr 2020 so viele Gäste im Digitalwerk in Werder (Havel) begrüßen zu können. 93 Teilnehmer folgten der Einladung vom Vizelandrat Christian Stein.

Die Veranstaltungsreihe widmete sich dieses Mal dem Thema Digitalisierung in kleinen und mittleren Unternehmen. Der Titel der Veranstaltung lautete "R2D2, 5G und Co. … alles nur Show?". Der 1. Beigeordnete und stellvertretende Landrat des Landkreises Potsdam-Mittelmark, Christian Stein, der 1. Beigeordnete der Stadt Werder (Havel), Christian Große, und die Wirtschaftsförderin von Werder (Havel), Saskia Sieber, begrüßten die Gäste in dieser eindrucksvollen Location und übergaben dann an die Hausherrin, Michaela Scheeg, Leiterin des Digitalwerks.

Michaela Scheeg stellte den anwesenden Unternehmen das Workshopangebot des Digitalwerks vor und lud diese ein auch individuelle Herausforderungen gemeinsam mit dem Team des Digitalwerks anzugehen. Im Anschluss sprach Prof. Dr. Jochen Scheeg von der Technischen Hochschule Brandenburg über das Thema Nutzerzentrierung. "Fazit: Ich kann, nach meinem Empfinden, das beste Produkt haben, wenn ich aber der einzige Kunde bin, dann kann ich davon auch nicht leben. Wünsche und Bedürfnisse der Kunden müssen den Fokus in der Leistungsentwicklung einnehmen. Aber Digitalisierung bedeutet in der Regel auch einen Investitionsaufwand für Unternehmen."

Monique Bubner von der Wirtschaftsförderung des Landes Brandenburg GmbH und Dietmar Koske von der Investitionsbank des Landes präsentierten auch dafür eine Lösung und stellten die attraktiven Förderprogramme des Landes vor. Karsten Gericke von der Kreisverwaltung Potsdam-Mittelmark referierte anschließend zum Thema 5G und dessen Nutzen im ländlichen Raum. Den Abschluss des Programms bildete ein eindrucksvoller Unternehmertalk, den Moderator Tilo Hönisch von der Investitonsbank des Landes Brandenburg mit Hans-Jürgen Hennig, Geschäftsführer regiobus Potsdam Mittelmark GmbH, und René Helbig, Geschäftsführer Argosguard GmbH, führte. Beide konnten sehr anschaulich die Entwicklung ihrer Unternehmen von analogen Geschäftsprozessen hin zu digitalen darstellen. Hennig hatte dafür das Kassensystem eines Busses vergangener Tage mit dabei. Nun kam es zum aktiven Teil der Veranstaltung. Die Gäste konnten sich an Expertentischen von den Partnern des Wirtschaftsforums PM informieren und die zahlreichen Erlebnisstationen des Digitalwerks nutzen. So wurde der ein oder andere Gast mittels Virtual-Reality zum Elektriker und beschäftigte sich mit Starkstromverbindungen oder konnte sich vor Ort Lösungen für digitale Terminplanung anschauen.