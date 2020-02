Lisa Mahlke

Frankfurt (Oder) (MOZ) Im Sommer 2018 gab es im Gebäude Beckmannstraße im Liebknecht-Gymnasium eine Begehung mit Stadtpolitikern. Fast zwei Jahre später sind Eltern und Schüler weiter gefrustet, die Probleme dieselben: kein Internetanschluss, das Haus müsste dringend saniert werden, PC-Systeme sind veraltet.

Thorsten Ziedek ist seit sechs Jahren als Elternvertreter an der Schule aktiv, getan hat sich in dem Haus seither nichts. "Es gibt neue Stühle im Deutschraum", sagt Zwölftklässler Iven-Frank Horinek bitter. Thorsten Ziedek verweist auf die Frankfurter Kinder-Charta. "Man muss sich fragen: Was ist mir Bildung wert?", sagt er. Er fürchtet, dass die Stadt beim Thema Breitbandausbau den Digitalpakt Schule verschläft.

Ein weiteres Problem, nicht nur in der Außenstelle: Die Computer laufen über das Betriebssystem Linux. Programme, die Schüler zu Hause nutzen, sind nicht mit den älteren Versionen in der Schule kompatibel. Auch dieser Zustand besteht seit Jahren. Einige Lehrer bringen private Laptops in die Beckmannstraße mit, berichten mehrere Schüler. Warum die Digitalisierung im Unterricht aber wichtig ist, beschreibt Zwölftklässler Robin Jastrzebski an einem Beispiel: Ein Lehrer, frisch aus dem Referendariat, habe eine Präsentation am PC gezeigt. "Die Schüler waren plötzlich viel mehr fokussiert als wenn sie mit Büchern arbeiten."

Man muss Prioritäten setzen, sagt auch Elternsprecherin Katrin Blume. Und sie fragt, ob es nicht sinnvoll wäre, auch aus finanzieller Sicht, die Probleme Stück für Stück zu lösen, statt weiter vor sich herzuschieben. Die verschiedenen Aspekte, findet Robin Jastrzebski, sind nicht voneinander zu trennen. "Was passiert, wenn wir plötzlich sehr gute Computer haben, aber immer noch kein Internet?", fragt er. Man könnte mit USB-Sticks arbeiten. Aber: "Das hat alles kurze Beine" und müsste von allen Seiten betrachtet werden. Und so spiele in der Diskussion auch die Sanierung des Gebäudes eine Rolle. Viele Fenster sind defekt. Einige Räume dürfen aus Sicherheitsgründen nicht betreten werden. "Und es ist eine Schule!", sagt er ungläubig.

Bis zur Besserung der Situation wird aber noch einige Zeit vergehen. Die energetische Sanierung in der Beckmannstraße soll für 500 000 Euro im Jahr 2024 geplant und für 4 Millionen Euro, mit Fördermitteln untersetzt, in 2025 realisiert werden. Schneller könnte der technische Ausbau erfolgen. Für die strukturierte Verkabelung werden 145 000 Euro benötigt, die aus dem Förderprogramm Digitalpakt Schule gedeckt werden. Dieser läuft bis 2024. Bislang erstellen die Schulen Medienentwicklungspläne, drei liegen der Stadtverwaltung bereits vor, bis Ende Mai soll die Erarbeitung abgeschlossen, bis Ende des Schuljahres alle Förderanträge eingereicht sein. "Bei den Infrastrukturmaßnahmen hat das Projekt an der Beckmannstraße oberste Priorität", so die Stadt.

Vor zwei Jahren hieß es noch, die strukturierte Verkabelung im Gebäude werde 65 000 Euro kosten. Dabei ging es allerdings nur um einige Räume, die die Schule bislang nutzte. Die Verkabelung sei zunächst hinten angestellt worden. Die Stadt habe jedoch im September entschieden, der Schule das gesamte Gebäude zur Verfügung zu stellen. Denn: "Die Schule erarbeitet derzeit gemeinsam mit dem Ministerium für Bildung, Jugend und Sport ein Konzept zur bilingualen Beschulung."

Mitarbeiteranzahl aufgestockt

Im Haushalt, das hatte auch Milena Manns kürzlich im Bildungsausschuss angedeutet, wurden Maßnahmen zur IT-Ausstattung an einigen Schulen auf 2022 verschoben, um 2019 und 2020 Mittel für strukturierte Verkabelung zu haben. Teil des Medienentwicklungsplans des Gymnasiums, so Schulleiter Torsten Kleefeld, ist auch die Überprüfung der Verkabelung im Haupt- und Brennerhaus. Dort wurden 2008 und 2009 die Anschlüsse gelegt, Nachbesserungen seien nötig.

Zum Thema veraltete PC-Programme sagt er: Die Schule selbst hat keine Zugriffsrechte. Aktualisierungen führt die FIS (Frankfurter Industrieservice) zentral durch. Updates an so vielen Computern umzusetzen, "ist ein Großunterfangen". Die Anzahl der FIS-Miarbeiter sei aufgestockt worden. "Und sie geben sich ganz viel Mühe, zu reagieren."