Tilman Trebs

Oranienburg (MOZ) In der Debatte um die andauernden Ruhestörungen durch Jugendliche in Oranienburg hat die SPD am Dienstag ihre Forderung nach mehr Personal im Ordnungsamt untermauert und der zuständigen Dezernentin Stefanie Rose (Linke) widersprochen.

"Es ist falsch, wenn Frau Rose behauptet, es lägen keine Anträge zum Thema Personal vor", sagte SPD-Fraktionschef Matthias Hennig mit Blick auf entsprechende Äußerungen der Dezernentin gegenüber dieser Zeitung tags zuvor. "Die Stadt wächst und es ist doch klar, dass sich damit auch die Anforderungen an die Verwaltung ändern. Das haben wir schon lange erkannt und haben immer gesagt, dass wir grünes Licht geben, wenn mehr Personal gebraucht wird", sagte Hennig.

Personalkonzept gefordert

Die SPD habe bereits mit der Aufstellung des Doppelhaushaltes 2019/2020 die Aufstockung des Verwaltungspersonals angeregt. "Im Schloss sah man hierfür keine Notwendigkeit und verwies auf bereits geplante neue Personalstellen", so Hennig. Im Februar 2019 forderte die Stadtverordnetenversammlung auf Antrag der SPD ein Personalkonzept vom Bürgermeister, das bis zum nächsten ordentlichen Haushalt vorliegen muss. "Nur der Bürgermeister kann wissen, wo es in seiner Verwaltung klemmt und wo mehr Leute benötigt werden. Ein Bereich, der in jedem Fall mehr Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter braucht, ist das Ordnungsamt. Das zeigte sich in den letzten Tagen deutlich", sagte der SPD-Fraktionschef, der auch Ortsvorsteher in Lehnitz ist. "Mit dem neu vorzulegenden Haushalt strecken wir erneut die Hand aus und geben dem Bürgermeister die Chance, neue Stellen zu schaffen. Die Grundlage kann das von uns geforderte Personalkonzept sein. Ich bin gespannt, was uns die Verwaltung vorlegen wird", so der SPD-Stadtverordnete.