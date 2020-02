MOZ

Ostprignitz-Ruppin Die L 18, die von Neuruppin durch die Gemeinde Temnitzquell nach Herzsprung führt, bleibt eine Landesstraße. Wie der Sprecher der Ostprignitz-Ruppiner Verwaltung, Alexander von Uleniecki, am Dienstag mitteilte, wird die Strecke nicht wie ursprünglich vom Land beabsichtigt zur Kreisstraße herabgestuft.

Dies sei ein Ergebnis eines ersten Gesprächs zwischen Landrat Ralf Reinhardt und dem Leiter des Landesbetriebs Straßenwesen, Edgar Gaffry, Anfang des Monats. Bei dem Treffen wurde laut Uliniecki allerdings auch deutlich, dass die neue Landesregierung bei der Abstufung von Landesstraßen an die Landkreise an der bisherigen Linie des Landes festhalten will. Der Landesbetrieb habe auf die bereits veröffentlichte Übersicht abzustufender Strecken verwiesen. Diese solle auch weiterhin Gesprächsgrundlage sein. Der Landesbetrieb habe angekündigt, seine Zustandsbewertungen der Straßen sowie die Grundlagen einer möglichen künftigen Förderung für einen Ausbau dem Landkreis übergeben zu wollen. In einem nächsten Schritt sollen dann einzelne Straßen erörtert werden, wobei der Fokus zunächst auf jenen Landesstraßen liegen soll, die in die Nachbarlandkreise führen. Nach der Abstufung muss der Kreis die Kosten für den Unterhalt der betroffenen Strecken selbst zahlen. "Ob es am Ende der Gespräche zu einer einvernehmlichen Lösung mit dem Land kommen wird oder ob sich der Landkreis die Möglichkeit vorbehält, gegen die Abstufungsverfügungen den Rechtsweg zu beschreiten, kann derzeit noch nicht eingeschätzt werden", so Uleniecki.

Zu den Straßen, die abgewertet werden sollen, gehört auch die L 167, die entlang der Straße des Friedens und der Steinstraße auch durch Neuruppin führt und sehr marode ist.