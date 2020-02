Andrea Linne

Eberswalde (MOZ) Aktuell gibt es immer mehr Fälle des Corona-Virus, die Menschen sind beunruhigt. Der Landkreis Barnim antwortet mit seinen Fachleuten im Gesundheitsamt und Amtsärztin Heike Zander auf wichtige Fragen.

Es ist davon auszugehen, dass sich das Virus noch weiter verbreiten wird. Die Übertragung geschieht dabei ähnlich wie bei einem Influenza-Virus durch feinste Tröpfchen. Im Übrigen gibt es in diesem Jahr bereits 300 gemeldete Influenza-Fälle im Barnim. Der Krankheitsverlauf ist hier in der Regel schwerer. Es besteht in Sachen Corona-Virus also kein Grund zur Panik.

Das Gesundheitsamt befindet sich in enger Abstimmung mit Ärzten, dem Rettungsdienst, der Regionalleitstelle und den Krankenhäusern. Für all diese Fachleute gibt es Handlungsempfehlungen des Robert-Koch-Institutes und des Brandenburgischen Ministeriums für Soziales, Gesundheit, Integration und Verbraucherschutz. Diese beinhalten Empfehlungen zur Schutzkleidung, zum Transport oder zu den geeigneten Gegenmaßnahmen. Auch mit den niedergelassenen Ärzten befinden wir uns im regen Austausch.

Bei Verdacht auf Corona sollten sich Patienten nicht direkt in die Arztpraxis begeben, in deren Wartebereichen sich viele Menschen befinden. Ratsam wäre eine vorherige telefonische Kontaktaufnahme, sodass die Praxis den Arztbesuch koordinieren kann. Für Notfälle hat das Gesundheitsamt seinen Bereitschaftsdienst erweitert. Dieser steht nun sieben Tage die Woche jeweils 24 Stunden zur Verfügung.

Sich mit Vorräten einzudecken, ist überhaupt nicht nötig. Wie gesagt, es besteht kein Grund zur Panik, denn wir reden lediglich von einigen wenigen Fällen. Eine Abriegelung ganzer Städte, so wie in China, hat Bundesgesundheitsminister Jens Spahn bereits kategorisch ausgeschlossen.

Der Verwaltungsstab des Landkreises wurde bislang noch nicht einberufen. Dies wäre erst in einer Krisensituation nötig. Dennoch lässt sich der Landrat von seinen Fachleuten auf dem Laufenden halten, um schnell reagieren zu können. Wichtig jedoch ist, nicht in Unruhe zu geraten. Wirklich gefährlich wird es, wenn die Gesundheits- und Versorgungssysteme durch Hamsterkäufe oder unnötige Anforderungen von Rettungsmitteln an die Grenze der Leistungsfähigkeit gebracht werden.

Mit den Krankenhäusern stehen wir im Austausch. Die Rettungsstellen sind so ausgestattet, dass eine Isolation eines Patienten jederzeit möglich ist. Begründete Verdachtsfälle werden ins Krankenhaus gebracht. Mögliche Infizierte ohne begründeten Verdacht indes werden in der Regel zu Hause durch das Gesundheitsamt betreut. Wir stehen dann mit den Patienten in Kontakt, die ein Tagebuch führen müssen.

Das Gesundheitsamt bietet Beratungen an und ist unter der Telefonnummer 03334 2141601 zu erreichen. Für Notfälle steht die Regionalleitstelle Nordost unter der Notrufnummer 112 bereit. Zur Vorbeugung sind allen bekannte Hygienemaßnahmen zu empfehlen. Dazu gehört das regelmäßige Händewaschen ebenso wie das Benutzen von Taschentüchern. Das Händeschütteln sollte man eher vermeiden.