Janet Neiser

Eisenhüttenstadt (MOZ) Von Entspannung im Kreißsaal des Eisenhüttenstädter Krankenhauses kann noch lange nicht geredet werden. Schwangere müssen sich darauf einstellen, dass der Kreißsaal ab April 2020 täglich nur noch von 8 bis 16.30 Uhr geöffnet sein wird – vorübergehend, mindestens zwei Monate. Babys kommen aber nicht nach Schichtplan, sondern rund um die Uhr auf die Welt. Was also passiert, wenn eine Frau, die schon auf Station ist, erst nach 16.30 Uhr akute Wehen bekommt? "Dann wird sie mit einem Rettungswagen nach Frankfurt gebracht", spricht Till Frohne, Geschäftsführer des Eisenhüttenstädter Krankenhauses ehrlich aus, was viele kopfschüttelnd zurücklassen wird. Ihm gefällt die Situation nicht, aber er hat keine Wahl.

Bereits 2019 blieb der Kreißsaal im letzten Quartal mehrere Wochenenden geschlossen. Der Grund? Es gab nicht genug Hebammen. Eine Hebamme muss bei einer Geburt anwesend sein, sie kann nicht durch einen Arzt ersetzt werden. Nun ist es aber so, dass die eh schon angespannte Lage im Krankenhaus Eisenhüttenstadt sich weiter zuspitzt, da eine weitere Hebamme das Haus verlassen wird. Dann seien nach Angaben der Geschäftsführung nur drei Geburtshelferinnen vor Ort. Mit denen lässt sich beim besten Willen an sieben Tagen in der Woche keine Rund-um-die-Uhr-Öffnung des Kreißsaals umsetzen. Sechs Hebammen bräuchte man, betonte der Geschäftsführer bereits vor Monaten.

"Wir planen so nicht, um uns den Unmut der Hebammen oder des Betriebsrates zuzuziehen. Der Dienstplan ist mit den Hebammen ab-gestimmt. Und wir sind sehr froh darüber, dass auch sie der Auffassung sind, den Kreißsaalbetrieb möglichst rund um die Uhr zu gewährleisten", versichert Pflegedienstleiterin Andrea Hirsch. Die Reduzierung oder die Abmeldung des Kreißsaalbetriebes werde in Abstimmung mit dem Ärztlichen Leiter entschieden und über den Landkreis Oder Spree, das Medizinische Versorgungszentrum und die Notaufnahme kommuniziert.

Annett Thielicke, Betriebsratsvorsitzende, betont die notwendige Einhaltung von Gesetzen und Vorschriften. Die Pflegedienstleiterin nennt die Situation einen Spagat zwischen Tarifrecht und Arbeitszeitgesetz auf der einen Seite und Versorgungsauftrag für alle werdenden Mütter auf der anderen Seite. Diesen Spagat könne man nur gemeinsam meistern, "bis wir endlich genügend Hebammen eingestellt haben".

Es kommt Hilfe aus dem Osten

Doch Hebammen sind schwer zu bekommen, der Arbeitsmarkt sei wie leer gefegt, betont Till Frohne. Da müsse man schon sehr weit östlich schauen. Er hat mehrere Hebammen aus Tschechien, Russland und der Ukraine gefunden, die in Eisenhüttenstadt anfangen sollen. Doch bis dahin bleibt die Situation angespannt und der Kreißsaal nur eingeschränkt geöffnet.

Der Bürgermeister, der sich mit dem Problem bereits an Potsdam gewandt hatte, wird demnächst wohl selbst Post bekommen. Die Schwangerenberatung von Pro Familia und Hebammen haben bereits einen Brief an ihn vorbereitet. Der Inhalt wird heute noch einmal abgestimmt. Es soll unter anderem darum gehen, wie wichtig der Erhalt des Kreißsaals sei.