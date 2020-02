Frankfurt (Oder) (MOZ) Was die Verfahrensdauer an deutschen Sozialgerichten angeht, so findet sich Brandenburg im Ländervergleich regelmäßig auf dem traurigen letzten Platz wieder.

Die Gründe dafür sind teilweise hausgemacht: So hinkte die Personalausstattung der Gerichte der Explosion der Eingangszahlen in den vergangenen Jahren teils deutlich hinterher; selbst frei werdende Stellen wurden lange nicht besetzt, Ersatz für Langzeitkranke gab es nicht. Eine angemessene Reaktion des Landes auf die Klagewelle infolge der Hartz-IV-Reformen hätte anders ausgesehen.

Dass die Sozialgerichte durch – nicht selten erfolgreiche – Hartz-IV-Klagen aber überhaupt so enorm unter Druck geraten sind, ist allein der immensen Anzahl fehlerhafter Bescheide der Jobcenter geschuldet. Dort sitzen offenbar Sachbearbeiter und Juristen, denen es freilich relativ egal sein kann, wie lange sich ein einzelnes Verfahren hinzieht. Dem Kläger allerdings nicht. Er muss in Brandenburg neben der Bewältigung seiner Lebenssituation nicht selten zwei Jahre und länger vor Gericht mit einer Behörde streiten. Und dabei geht es um bedeutsame sozialversicherungsrechtliche Angelegenheiten oder um Sozialleistungen.