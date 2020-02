Martin Risken

Zehdenick (MOZ) Der Zehdenicker Laternenzauber war zwar ein Fest von Zehdenickern für Zehdenicker. Großen Anteil am Gelingen des Weihnachtsmarktes in Eigenregie der Kommune hatte aber Uta Kupsch als Marketingbeauftragte der Stadt Zehdenick. Auf ihre maßgebliche Unterstützung müssen die Organisatoren zukünftig aber bei der Neuauflage des Laternenzaubers wohl eher verzichten. Die Veranstaltung sei nur durch einen sehr hohen Verwaltungsaufwand auf den Weg gebracht worden, machte Bürgermeister Bert Kronenberg (parteilos) deutlich, dass das auf Dauer von seinem Haus nicht zu leisten sein wird. Die Organisation dürfe nicht bei zwei oder drei Personen hängen bleiben. Der Laternenzauber müsse in Zukunft vor allem durch das Engagement der Bevölkerung getragen werden. Auch könne eine Institution nicht einfach durch eine andere ersetzt werden, so Kronenberg beim Treffen der Touristiker am Montag im Havelschloss.

Offen ließ das Stadtoberhaupt, wie hoch der Zuschuss sein wird, den die Stadt bereit ist, für die Organisation des Laternenzaubers zu geben. Dass es auch 2020 wieder einen Laternenzauber geben wird, darauf hatten sich die Mitglieder der Initiative Innenstadtentwicklung bei ihrem Treffen Ende Januar verständigt. "Die Koordination liegt in den Händen der Stadtverwaltung und der Tourist-Information", hatte Uta Kupsch anschließend mitgeteilt. Die Beauftragte für das Stadtmarketing gehört seit Montagabend nicht mehr dem Vorstand des Fremdenverkehrsvereines Zehdenick an. Nachdem Arno Dahlenburg im Herbst 2018 aus gesundheitlichen Gründen als Bürgermeister der Stadt Zehdenick zurückgetreten war, übernahm Kupsch seinen Posten im Vorstand des Vereins. Nun gehört Bert Kronenberg dem Gremium an, außerdem Waldemar Schulz, Heike Thomas, Ricardo Schulz, Anke Treichel und Gabriele Haubner. Wer welche Aufgabe übernehmen wird, soll bei der konstituierenden Vorstandssitzung in einigen Tagen festgelegt werden.