Jörn Kerckhoff

Bad Freienwalde (MOZ) Es hat schon etwas von Christo", erklärt Marlies Sydow, Leiterin der Laurentiusschule in Bad Freienwalde. Eingehüllt steht der Gebäudekomplex aktuell da, hinter den Planen wird gearbeitet. Bis Ende des Jahres soll die Schule komplett saniert werden. Damit soll auch die inhaltlich pädagogische Ausrichtung der Schule weiterentwickelt werden.

Denkmalschutz berücksichtigen

Die Sanierung der sonderpädagogischen Schule mit Förderschwerpunkt geistige Entwicklung ist in mehrfacher Hinsicht ein Mammutprojekt für die Stephanus-Stiftung als Träger. Zum einen sind zwei Millionen Euro für die Sanierung veranschlagt, zum anderen steht das 140 Jahre alte Gebäude unter Denkmalschutz, was bei den Sanierungsmaßnahmen berücksichtigt werden muss. Eine Herausforderung, die Frenk Müller, Regionalleiter der Stephanus-Stiftung Bad Freienwalde, zu bewältigen hat.

Und das sei nicht einfach, wie Müller erklärt. "Unter anderem werden 50 bis 60 Fenster ausgetauscht", so der Verantwortliche für den Bereich Modernisierung und Sanierung bei der Stiftung. Ein Austausch der Holz- gegen Kunststoffrahmen sei nicht möglich, da spiele die Denkmalschutzbehörde nicht mit. Also müssen neue Holzfenster her. Die werden künftig aber immerhin eine Dreifach- statt der jetzigen Zweifachverglasung haben und damit eine erhebliche Energieersparnis mit sich bringen.

Auch die Fugen an der Außenfassade – das Gebäude ist ein Ziegelbau – müssten teilweise erneuert, kaputte Ziegel ausgetauscht werden. Die Ziegel würden bei Baustoffhändlern gekauft, die sich auf die Verwertung alter Gebäude spezialisiert haben, erklärt Müller. Neue Ziegel brennen lassen, sei deutlich teurer. Die Sanierung des Schieferdachs läuft bereits seit September und sei schon beinahe abgeschlossen, berichtet Schulleiterin Marlies Sydow. Neben der Herausforderung, dass die Arbeiten zu großen Teilen während des laufenden Unterrichts stattfinden, sei es auch nicht einfach, Firmen zu finden, die die Arbeiten ausführen können, berichtet Martin Jeutner, Pressesprecher der Stephanus-Stiftung. Man wolle vor allem Firmen aus der Region für die Arbeiten heranziehen, deren Auftragsbücher seien aber beim derzeitigen Bauboom schon sehr voll, so Jeutner. Außerdem stiegen die Preise im Baugewerbe aktuell alle sechs Wochen um zwei Prozent, was eine Planung für öffentliche Projekte sehr schwierig mache.