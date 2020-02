Thomas Pilz

Fürstenberg (MOZ) Der Stadtverordnete Lothar Kliesch (SPD) hat seine Ankündigung wahr gemacht. Er hat den Fürstenberger Bürgermeister Robert Philipp (parteilos) angezeigt. Die Vorsitzende des Stadtparlamentes, Ilona Friedrich (CDU), hat den Strafantrag vom Dezember 2019 vor wenigen Tagen im Auftrag von Kliesch öffentlich gemacht.

Gegenüber der Gransee-Zeitung bestätigte der Himmelpforter Lokalpolitiker Lothar Kliesch am Dienstag, er habe den Strafantrag bereits vor zwei Monaten bei der Polizei in Fürstenberg abgegeben. Hintergrund sei eine aus seiner Sicht unzumutbare Äußerung des Bürgermeisters, die dieser in öffentlicher Sitzung am 26. September 2019 tätigte. Robert Philipp habe Ausführungen Klieschs zu den Stegen am Moderfitzsee mit "Herr Kliesch, Ihre Paranoia", kommentiert.

Kliesch erklärte, er könne noch nicht sagen, ob die dafür zuständige Staatsanwaltschaft in Neuruppin Ermittlungen eingeleitet hat. "Was auch immer die Staatsanwälte unternehmen werden, ich möchte einfach jetzt ein Zeichen setzen, dass sich ehrenamtlich tätige Lokalpolitiker solche Äußerungen nicht gefallen lassen brauchen", sagte der Himmelpforter.

Robert Philipp sagte, so lange er noch keine offizielle Kenntnis von diesem Strafantrag habe, könne und wolle er sich dazu nicht äußern. Die Staatsanwaltschaft in Neuruppin konnte am Dienstag noch nicht bestätigen, dass Ermittlungen aufgenommen wurden.