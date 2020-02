Amy Walker

Schildow (MOZ) Eine erfreuliche Nachricht konnte Bürgermeister Filippo Smaldino (SPD) gleich zu Beginn verkünden: Die Gemeinde Mühlenbecker Land ist seit vergangener Woche schuldenfrei. Der letzte Kredit sei Mitte Februar getilgt worden, so Smaldino in der Sitzung der Gemeindevertretung im Schildower Bürgersaal am Montagabend.

Auf der Tagesordnung standen mehrere Satzungs- und Abwägungsbeschlüsse, die von den Gemeindevertretern alle angenommen wurden. So wurden die Neugestaltung des Sportplatzes in Zühlsdorf sowie der Bau des Parkplatzes am Holunderweg in der Schönfließer Bieselheide auf den Weg gebracht.

Die Entwurfsplanung zur Umgestaltung des Dorfangers in Schildow an der Breiten Straße sorgte jedoch für eine längere Diskussion. Geplant ist eine gründliche Neugestaltung des Angers mit drehbaren Sitzliegen, Bänken aus Granit, zahlreichen Fahrradständern und der Bepflanzung mit Bäumen, Hecken und Stauden. Ziel ist es, den Dorfanger so zu gestalten, dass ein Ort zum Verweilen entsteht.

Für die Gemeindevertreter gab es jedoch einen Knackpunkt: die Kosten. Ein Änderungsantrag der Fraktionen CDU und FDP/AG, der auf Kostenreduzierung zielte, sorgte vor allem bei der SPD für Aufregung. "Mit dem Änderungsantrag wird die gesamte Planung mit Füßen getreten", sagte Ortsvorsteherin Silvia Gaideck. Seit 2016 habe die Arbeitsgruppe intensiv über die optimale Gestaltung des Angers beraten, um ein ganzheitliches Gestaltungskonzept zu entwickeln, so Gaideck. Das Geld würde sich für die touristische Aufwertung lohnen, hieß es weiter. Mario Müller (CDU) sagte, die Kosten in Höhe von mindestens 178 800 Euro laut Entwurfsplanung könnten reduziert werden. "Richtige Bänke statt Granitblöcken sind günstiger", so Müller. Schließlich fand der Änderungsantrag keine Mehrheit. Die Entwurfsplanung wurde mit zehn Ja-Stimmen, fünf Nein-Stimmen und vier Enthaltungen angenommen.