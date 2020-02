Christian Heinig

Bernau (MOZ) Der Grund für den Stromausfall in Teilen der Bernauer Innenstadt und mehreren Ortsteilen in der Nacht zu Dienstag ist nun klar. Schuld war eine schadhafte Muffe an einem Spannungskabel, teilten die Stadtwerke mit.

Über diese Schadstelle ist offenbar Feuchtigkeit eingedrungen, was zu einem Kurzschluss führte. Häufig entstehen solche Fehler als Folge von Beschädigungen durch Tiefbauarbeiten, heißt es. "Die Reparaturarbeiten werden wir im Laufe des Mittwoch abschließen", wird Jürgen Alscher, Bereichsleiter Technik bei den Stadtwerken Bernau, in der Mitteilung zitiert.

Der Stromausfall hatte zu nachtschlafender Zeit eingesetzt. Zwischen 0.30 Uhr und etwa 2 Uhr gingen in Bernau die Lichter aus. Betroffen waren die Ortsteile Schönow, Birkholz, Birkholzaue und Birkenhöhe sowie mehrere Teile der Innenstadt (An der Viehtrift, Eichwerder, Lindow und Friedenstal).

Mitarbeiter der Stadtwerke stellten die Versorgung noch in der Nacht durch Umschaltungen im Netz wieder her. Insgesamt waren 7500 Haushalte betroffenen.

Der Stromausfall war bereits der zweite binnen weniger Tage. Ein Zusammenhang mit den Störungen vom 16. Februar, als wegen eines Kabelfehlers rund 4500 Kunden betroffen waren, gibt es laut Stadtwerken aber nicht. "Wir investieren kontinuierlich in unser Netz, um unsere Kunden zuverlässig und sicher mit Energie zu versorgen", erklärte der technische Leiter Alscher.

Allein im vergangenen Jahr flossen rund 650 000 Euro in den Erhalt des Bernauer Stromnetzes.