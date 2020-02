Nadja Voigt

Bad Freienwalde (MOZ) Schlag zwölf, zur Geisterstunde, war die Bühne leer. Und der Narrentanz vorüber. Bis dahin hatten die Karnevalisten der acht Vereine im Oderland den Schülerclub der Kretschmann-Oberschule in Bad Freienwalde fest in ihrer Hand. Durch den Abend führte der Präsident des Neuenhagener Carneval Clubs, Uwe Bahr. In vier Stunden zeigten die nunmehr acht Vereine das Beste aus der aktuellen Session. Da war der Harnekop-Sternebecker Carnevalclub, der kleine wilde Löwen mit ihrem Dschungeltanz auf die Bühne schickte. Gefolgt von der Showgarde, die als "wilde Hühner" nicht nur mit ihrem Können, sondern auch mit ihren ausgefallenen Kostümen beeindruckten.

Einmarsch mit Spielleuten

Mit dem Einmarsch der Spielleute und Fahnenträger begann der Rosenmontags-Sitzungsmarathon im Schülerclub der Freienwalder Oberschule. Als Hausherrin wurde Angela Hannemann als erstes von Uwe Bahr begrüßt. Es folgten der Bürgermeister der Kurstadt, Ralf Lehmann, Wriezens Bürgermeister Karsten Ilm sowie die beiden Amtsdirektoren Karsten Birkholz und Holger Horneffer. Als "Gummibärchenbande" zogen die vier Verwaltungschefs in der Pause durch die Reihen und verkauften das Naschwerk. Damit wurde Geld für den Nachwuchs der Narrenclubs gesammelt. Immerhin 270 Euro kamen dabei zusammen. Aufgestockt wurde das von Oliver Flügge und seinem Team, die sich nicht nur um das leibliche Wohl der Gäste kümmerten, sondern auch 250 Euro für die Jugend spendeten.

Der Nachwuchs, für jeden Verein das Aushängeschild und die Zukunft, wurde denn auch von den Gästen im vollbesetzten Schülerclub frenetisch gefeiert. So wie die Funkenmariechen aller Vereine, die das Programm fulminant eröffneten. Gefolgt von den Funken der Freienwalder Karnevalsgesellschaft, der weiß-grünen Garde des Kruger Carnevalsclub oder des NCC, die mit ihrem Programm "Zwischen Fernsucht und Heimweh" bei der Landesmeisterschaft im karnevalistischen Tanzsport in Petershagen-Eggersdorf den vierten Platz errungen hatten. Einen gemeinsamen Auftritt hatten die Funken des Neulewiner Karnevalclubs mit ihrem Präsidenten. Der hielt bei der Zugabe des Schautanzes mit den jungen Karnevalistinnen durchaus mit.

Neben den aufwändig choreografierten und anspruchsvollen Tänzen der Damen in den Vereinen – wie auch den "Goldstücken" vom Altreetzer Karnevalsclub oder den "Wilden Falken" vom Falkenberger Carnevalsclub, den "Danceladies" vom NCC oder das Damenballett des Wriezener Carnevals-Club – liefen auch die Männer zu Hochleistungen auf. So wie das WCC- und das FKG-Männerballett mit gewagter Hebefigur. Hinter schwedischen Gardinen tanzten gar die NCC-Herren und das Bauernballett des NKC überzeugte als "Boyfriends". Einen Angriff auf die Lachmuskeln und Sketche steuerten die Altreetzer, die Falkenberger und die Kruger bei.

Heute endet die fünfte Jahreszeit. Und die FKG wird am Aschermittwoch um 14 Uhr den Ratshausschlüssel zurückgeben und die Aufgaben vom 11.11.2020 abrechnen. Dazu lädt der Bürgermeister der Stadt Bad Freienwalde eine Abordnung des Elferrates ins Rathaus ein.