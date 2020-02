Kerstin Unger

Angermünde (MOZ) Im Strandbad Wolletzsee herrscht auch jetzt, im Winter, geschäftiger Baubetrieb. In Vorbereitung auf die nächste Saison soll eine neue Steganlage installiert werden. Von hier kontrollieren die Schwimmmeister den Badebereich, haben die Lehrer während der Schwimmlager ein wachsames Auge auf ihre Schützlinge und starten Schwimmer ihre Ausflüge durch das kühle Nass und zum Sprungturm. Das Material ist mittlerweile in die Jahre gekommen. Zudem zwingen die Naturgewalten zum Handeln.

In den vergangenen Jahren sank der Wasserpegel des Wolletzsees kontinuierlich. Das war auch an den Pfählen des Stegs zu sehen, der sich dadurch immer weiter von der Wasseroberfläche entfernte. In den vergangenen Tagen wurde der Bau einer neuen Steganlage in Angriff genommen. Wie die Stadtverwaltung informiert, ist die Fertigstellung für Anfang Mai vorgesehen, sodass die Steganlage rechtzeitig zu Beginn der Badesaison 2020 wieder zur Verfügung steht.

Die Erneuerung und Sanierung der vorhandenen und mehr als 30 Jahre alten Steganlage mit Sprungturm wurde im Rahmen der touristischen Erschließung geplant. Der Standsicherheitsnachweis der vorhandenen Anlage ergab, dass aufgrund der Schiefstellung der Gründungspfähle und der starken Korrosion der Unterkons-truktion des Zugangsstegs und Teilen der Steganlage keine ausreichende Tragfähigkeit mehr vorhanden war. Dadurch, so informiert die Stadtverwaltung, ist die Sanierung des Belages der Steganlage unwirtschaftlicher und ein Ersatzneubau notwendig.

Der Stegbelag soll mit Riffelbohlen erneuert werden. Damit wird der Steg an die heutigen Nutzungsanforderungen angepasst. Die 50-Meter-Bahn bleibt für den Schul- und Schwimmsport erhalten.

Mehr Wasser unterm Steg

Der Steg wird sich nicht nur vom Material her optisch verändern. Es gibt eine weitere Neuerung: Die bisherigen Metallplatten werden verschwinden und Kunststoff-Bohlen als Belag weichen. Außerdem wird die Steganlage gedreht. Dadurch werden der Quer-Steg und die Turmanlage in den See verschoben. Auf diese Weise wird künftig auch wieder eine ausreichende Wassertiefe erreicht, um den sicheren Betrieb der Steganlage mit Sprungturm auch in Zukunft zu gewährleisten.

Der Wolletzsee gehört im Sommer zu den beliebtesten Ausflugszielen der Angermünder und wird seit 90 Jahren nicht nur von ihnen als Strandbad genutzt. Neben der örtlichen Bevölkerung kommen auch Einwohner aus den umliegenden Orten sowie Touristen seit vielen Jahren ins Strandbad am Wolletzsee.

Förderung durch das Land

Hier haben bereits Generationen von Kindern aus Schulen der Stadt der Umgebung das Schwimmen gelernt. Das Strandbad wird außerdem für sportliche Wettkämpfe wie Cross-Triathlon und Quadrathlon, Beachvolleyball und Drachenbootrennen genutzt, die ansässige Vereine organisieren.

Finanziert wird das Bauprojekt im Strandbad Wolletzsee mit Fördermitteln aus dem Entwicklungsprogramm für den ländlichen Raum Brandenburg und Berlin im Rahmen von Leader in Höhe von rund 159 000 Euro. Die Stadt Angermünde investiert aus ihrem Haushalt 128 000 Euro als Eigenanteil.