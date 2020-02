MOZ

Eberswalde (Sven Klamann) Statt der vom Stadtteilverein Finow bereits im Oktober vorigen Jahres beantragten 20 000 Euro hatte der Ausschuss für Kultur, Soziales und Integration auf seiner jüngsten Sitzung Mitte Februar nur 10 000 Euro bewilligt. "Mit dieser Entscheidung hätten wir nie und nimmer gerechnet", gibt Viktor Jede zu, der dem inzwischen 52 Mitglieder zählenden Verein vorsteht und überdies im Stadtparlament die Fraktion vom Bündnis Eberswalde leitet. Denn aus dem Kulturamt sei den Finowern mehrfach versichert worden, dass sie den Förderantrag korrekt ausgefüllt hätten und das Geld im Haushalt da sei. Schließlich sollte das erstmals für drei Tage konzipierte Sommerfest dem Zusammenschluss der bis dahin eigenständigen Städte Finow und Eberswalde gewidmet werden, der 1970, also vor 50 Jahren, erfolgt war.

Die Jubliäumsfete, zugleich das fünfte Sommerfest des Stadtteilvereins, sollte vom 10. bis 12. Juli auf dem Festplatz am Schwanenteich über die Bühne gehen und im Wesentlichen aus bedarfsgerecht zugeschnittenen Angeboten für Jugendliche, Familien und Senioren bestehen.

Einvernehmliche Lösung erhofft

"Zur fest eingeplanten Fördersumme wollten wir, gestützt durch Sponsoren, einen Eigenanteil von 4000 Euro einbringen", heißt es in einem Brief des Vereinsvorstandes, den Viktor Jede unterzeichnet und am 20. Februar an Bürgermeister Friedhelm Boginski sowie an den Kulturdezernenten Jan König abgeschickt hat. Wegen der Kürzung seien jetzt leider auch die Hauptsponsoren abgesprungen, so dass der gemeinnützig und ehrenamtlich arbeitende Verein selbst nur noch maximal 2000 Euro beisteuern könne. "Sollte jetzt keine einvernehmliche Lösung zwischen der Stadt und dem Stadtteilverein Finow gefunden werden, sind wir dazu gezwungen, unsere Veranstaltung abzusagen", kündigt der Vereinsvorstand an. Dass damit ausgerechnet eine Fete ausfallen würde, die an die Fusion von Eberswalde und Finow erinnern sollte, wäre schwer zu vermitteln. "Unser Verein war sich im Vorfeld sicher, dass unser geplantes Fest das Zusammengehörigkeitsgefühl von Finow und Eberswalde stärken könnte und die oft noch gedanklichen Grenzen in den Köpfen dadurch verschwinden würden", schreibt Viktor Jede, der sich das Szenario einer Absage und die damit einhergehenden Folgen und Reaktionen kaum ausmalen möchte. "Daher hoffen wir auf Ihr Entgegenkommen", lässt der Vorsitzende die Rathausspitze wissen. Sein Brief endet mit der Zusage, dass der Verein jederzeit für eine schnelle Lösung zur Verfügung stehe.

Der Vertrag mit dem DJ, der am ersten Abend des Sommerfestes für die Jugend auflegen sollte, sei vom Stadtteilverein bereits aufgekündigt worden. Die Stornokosten dafür habe freundlicher Weise ein Finower Unternehmer übernommen. "Nur noch bis zum 28. Februar, 0 Uhr, kommen wir kostenfrei aus der Vereinbarung heraus, die wir mit der Liveband für den zweiten Abend geschlossen haben", erklärt Viktor Jede den zeitlichen Druck, unter dem der Vorstand stehe.

Dezernent sieht keine Handhabe

Der Verein habe auch deshalb fest mit der gesamten beantragten Fördersumme gerechnet, weil bereits die Sommerfeste in den Vorjahren ohne Abstriche durch die Stadt unterstützt worden seien. "Da haben wir immer bloß einen Tag lang gefeiert", berichtet der Vereinsvorsitzende. Die städtischen Gelder seien nie verprasst, sondern stattdessen mit Erfolg für ein qualitativ immer höherwertiges Angebot ausgegeben worden, betont er. Der dreitägigen Fete in diesem Jahr wäre 2021 wieder ein Eintagsfest gefolgt – mit verringertem Zuschussbedarf.

Der Fachausschuss hatte vor allem moniert, dass sich das Jubiläum inhaltlich nicht im Programm widerspiegelt. Simone Blum (FDP) hatte zudem vorgeschlagen, für das Fest einen "Ort in der Mitte" zwischen Finow und Eberswalde zu wählen, etwa den Familiengarten. Das würde überdies Kosten sparen. Bühne und WC seien vorhanden. Dafür fiele allerdings eine Miete an, gab Dezernent Jan König zu bedenken. Gleichzeitig hatte er versichert, dass der Antrag "im vollen Umfang" der Eberswalder Kulturförderrichtlinie entspreche.

Darauf weist der Vertreter der Rathausspitze auch in einer Stellungnahme für die MOZ hin. Doch auf die Entscheidung des Fachausschusses habe die Stadtverwaltung keinen Einfluss.