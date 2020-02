In Werneuchen aufgewachsen, jetzt bei Sat.1 zu sehen: Denny Heidrich (re.) hat es als einer von 14000 Kandidaten ins "Big Brother"-Haus geschafft. In der Gunst der Zuschauer liegt der 32-Jährige bislang weit vorn. © Foto: Sat.1

Christian Heinig

Werneuchen (MOZ) In Werneuchen wird der Fernsehwecker am Abend derzeit vermehrt auf 19 Uhr gestellt. So auch im Haus von Alexander Puppe. Der schaltet dann Sat.1. ein, genauer: "Big Brother". Denn im berühmtesten "TV-Knast" der Republik sitzt einer, den Puppe gut kennt: Denny Heidrich.

Offiziell wird Heidrich vom übertragenen Sender zwar als Königs Wusterhausener (Dahme-Spreewald) geführt, wo er aktuell wohnt. Doch der gebürtiger Berliner hat auch schon Wurzeln im Barnim geschlagen. Hier verbrachte er nämlich einige Jahre seiner Jugend.

"Wir sind beide auf die Europaschule in Werneuchen gegangen und kennen uns auch aus dem Jugendclub", berichtet Puppe, der sich keine Sendung entgehen lässt. Gleiches gilt für Lisa Menzel, die Heidrich ebenfalls aus der Schule kennt und menschlich sehr schätzt. "Er ist ein ehrlicher, loyaler Mensch. Ich vote jeden Tag für Denny. Er hat es verdient zu gewinnen", sagt sie.

Bislang schlägt sich Heidrich, der als einer von über 14 000 Kandidaten den Sprung in die Sat.1-Show geschafft hat, erstaunlich gut im "TV-Haus". Seit dem Sendestart von "Big Brother" Mitte Februar – der dreizehnten Staffel insgesamt – gehört der 32-jährige Profiboxer zu den beliebtesten unter den inzwischen nur noch zwölf Kandidaten.

Ein Hauptgrund dafür könnte sein soziales Engagement sein. Denn Heidrich, der in seiner Jugend auch als Keeper für Rot-Weiß Werneuchen zwischen den Pfosten stand, ist Botschafter des Kolibri Vereins Deutschland. In dieser Funktion setzt er sich seit 2017 ehrenamtlich für krebskranke Kinder ein. Regelmäßig besucht er dabei auch das Helios Klinikum Berlin-Buch.

Und Heidrich, der selbst Vater einer Tochter ist, weiß auch schon, was er mit dem möglichen Preisgeld in Höhe von 100 000 Euro anfangen würde. "Wenn ich gewinne und ich möchte gewinnen, würde ich gerne meine eigene Stiftung gründen", verriet der Internationale Deutsche Meister im Cruisergewicht der "Berliner Woche". Einen Teil würde er zudem an den Kolibri-Verein spenden.

Eine Idee, die seine ehemaligen Schulkameraden aus Werneuchen nicht überrascht. Das passe gut. "Als Typ fand ich Denny nie arrogant oder so. Er war immer höflich zu anderen Leuten", sagt der ehemalige Schulkamerad Alexander Puppe.

Zukunft im Fernsehen?

Heidrich selbst will seinen Auftritt in der "Mutter aller Reality-Shows" auch beruflich nutzen. "Für mich ist es ein Sprungbrett und für jeden anderen Bewohner auch – machen wir uns nichts vor", sagte er zur "Berliner Woche". Er könne sich im Anschluss an seinen Auftritt im "Big Brother"-Haus auch vorstellen, in der Fernsehbranche zu bleiben. Dafür würde Heidrich, dessen Eltern noch heute in Werneuchen leben, sogar das Boxen aufgeben. "Ich kann nicht mein Leben lang boxen." Deswegen müsse man zukunftsorientiert denken, so der 32-Jährige. "Und wenn das Fernsehen einen möchte, dann würde ich definitiv nicht Nein sagen."