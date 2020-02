Manja Wilde

Fürstenwalde (MOZ) Morddrohungen und Hassmails hat Martin Patzelt mehrfach erhalten. "Man wollte meine ganze Familie über den Grill ziehen", sagt er. Namen und Geburtstage seien aufgelistet gewesen. "Ich habe das auch angezeigt, aber die Verfahren wurden eingestellt", sagt der in Briesen lebende CDU-Bundestagsabgeordnete. Besonders als er für die private Aufnahme von Flüchtlingen warb, wurde Patzelt Ziel persönlicher Angriffe.

Morddrohungen, Hetze und Hass in sozialen Netzwerken sollen künftig härter bestraft und damit effektiver bekämpft werden. Die Bundesregierung hat den entsprechenden Gesetzentwurf vor wenigen Tagen gebilligt. Zentrale Neuerung ist, dass soziale Netzwerke verpflichtet werden sollen, dem Bundeskriminalamt bestimmte strafbare Inhalte zu melden, die ihnen durch eine Beschwerde bekannt oder von ihnen entfernt worden sind.

Sofort zurückschreiben

"Wir müssen alles tun, was wir von Gesetzgeberseite tun können, um die Schreiber dingfest zu machen", sagt Patzelt. Andererseits würden Aggressionen verstärkt, je mehr Sanktionen es gebe, weiß der Politiker, der von Hause aus Sozialpädagoge ist. Wenn die Hassmails einen Absender haben, schreibe er darum sofort zurück. "Ich hätte nie gedacht, dass Sie mir antworten", sei daraufhin schon zurückgekommen und ein "erträglicher Dialog" entstanden. Für ihn würden die sozialen Netzwerke keine Rolle spielen, sagte Grünheides Bürgermeister Arne Christiani (parteilos). "Ich habe damit weder dienstlich noch privat etwas zu tun." Hassbotschaften bekomme er dennoch, etwa in Briefform – zuletzt sei am Montag ein Drohschreiben in der Post gewesen, sagt Christiani. Auslöser: Die Tesla-Ansiedlung.

Er habe noch keine Drohungen erhalten, sagt Fürstenwaldes Bürgermeister Matthias Rudolph (BFZ). "Was ich abbekommen habe, sind Dinge, die zum schlechten Ton offensichtlich dazu gehören", sagte er. Rudolph sieht das größte Problem in geschlossenen Gruppen, die ihm nicht zugänglich sind. Oder wenn er von Nutzern blockiert werde und somit die Beiträge nicht mehr angezeigt bekomme. "Das heißt, ich kann gar nicht feststellen, ob Hetze und Diffamierungen weiter und in zunehmendem Ausmaße in den sozialen Medien über mich kursieren", erklärt Rudolph.

Bad Saarows Bürgermeister Axel Hylla (Linke) meldet sich auf Facebook regelmäßig zu Wort. Mit Beleidigungen habe er noch nicht zu tun gehabt, wohl aber mit falschen Tatsachenbehauptungen, sagt er. Außerdem werde er oft für Dinge verantwortlich gemacht, für die nicht er als ehrenamtliches Gemeindeoberhaupt zuständig sei, sondern zum Beispiel die Amtsverwaltung. Hetze habe er mal erlebt vor seiner Zeit als Bürgermeister, über eine Nachricht im Messenger-Dienst von Facebook. "Ich habe das der Polizei angezeigt, die Sache wurde auch verfolgt", sagt Hylla. Im Fortgang habe er eine Entschuldigung des Absenders angenommen, erst daraufhin habe die Staatsanwaltschaft die Ermittlungen eingestellt.

Auch Mitarbeiter betroffen

Marlen Rost, Amtsdirektorin von Odervorland, wurde schon des öfteren im Netz diffamiert. Die Beleidigungen wären aber noch nie so schwerwiegend gewesen, dass sie dagegen vorgegangen sei. "Als Person des öffentlichen Lebens muss ich aufgrund meiner Stellung eine höhere Toleranzgrenze haben als etwa meine Mitarbeiter", sagt Marlen Rost, die nicht auf Facebook, Twitter oder Instagram unterwegs ist. Tauche ihre Person im Netz auf, werde sie oft von Bekannten darauf hingewiesen. "Für mich hat das keine Bedeutung", sagt sie. Hetze im Netz treffe auch immer öfter ihre Mitarbeiter. Sie würden namentlich beleidigt oder erhielten absurde Vorwürfe. Spezielle Filter im hauseigenen Netzwerk sollen das verhindern.