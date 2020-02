Martin Stralau

Strausberg (MOZ) Im Sommer 2019 hat der Landtag die Beiträge für den kommunalen Straßenausbau abgeschafft. Um die Ausfälle auszugleichen, hat das Land den Kommunen einen Extraposten in Höhe von 31,25 Millionen Euro überwiesen. Dies geschah in Form einer Jahrespauschale in Höhe von 1416,77 Euro für jeden Kilometer Gemeindestraße. Auf die Fragen von antwortete die Sprecherin des Rathauses, Caroline Haitsch-Berg.

Frau Haitsch-Berg, wie viel Geld hat Strausberg bekommen?

Für 2019 erhielten wir im Oktober einen pauschalen Mehrbelastungsausgleich von 158 678,24 Euro, der für 112 Kilometer Gemeindestraßenlängen gedacht ist.

Es soll ja eine Pauschale für 2019 und 2020 gegeben haben. Ist das Geld ausreichend für die geplanten Bauvorhaben?

Die Pauschale für 2020 wird auf der Grundlage der Straßenlänge und im Juli 2020 gezahlt. Jährlich wird dann zum 31. Juli ein Mehrbelastungsausgleich von ca. 160 000 Euro für die weiteren Jahre fällig. Dieser deckt jedoch in keinem Fall die geplanten Einnahmen über Beiträge aus dem Kommunalabgabengesetz. Anzumerken ist hierbei, dass es sich nur um Planzahlen handelt, die erst nach der Abrechnung aktualisiert werden können. Die Zahlen sind demnach nicht zur Veröffentlichung bestimmt. Es kann aber festgehalten werden, dass für die vier großen Baumaßnahmen insgesamt Kosten von fast 1,4 Millionen Euro auf uns zukommen. Diese werden durch die jährliche Pauschale von ca. 160 000 Euro nicht einmal annähernd gedeckt.

Sind deshalb Nachbesserungen nötig?

Ja, denn in der gesetzlichen Grundlage fehlt bisher die entsprechende Regelung für die verbleibenden Fehleinnahmen der Gemeinden. Daran wird nun gearbeitet. Letztendlich soll es wohl eine Verordnung zur Änderung der Straßenausbau-Mehrbelastungsausgleichsverordnung geben, wonach die Stadt dann beim Landesamt für Bauen und Verkehr eine sogenannte Spitzabrechnung für entgangene Beitragseinnahmen beantragen kann.

Müssen Straßenprojekte wegfallen und neue Prioritätenlisten erstellt werden?

Hier ist es wichtig zu unterscheiden. Das Gesetz betrifft Straßenausbaumaßnahmen an den bereits befestigten Straßen und vorhandenen Anlagen (z. B. Straßenbeleuchtung). Das heißt Straßenprojekte an unbefestigten Straßen unterliegen weiterhin dem Erschließungsbeitragsrecht, daher sind Beiträge nach dem Baugesetzbuch zu erheben. Beim Straßenausbau besteht nun eine große Unsicherheit, da die Stadt die Maßnahmen vorfinanziert und die Refinanzierung noch nicht geregelt ist. Trotz alledem müssen die geplanten Projekte in Bezug auf die Verkehrssicherheit und Wirtschaftlichkeit der Unterhaltung weitergeführt werden.

Wie wollen Sie die Defizite ausgleichen?

Im städtischen Haushalt sind die Defizite so nicht darstellbar. Allerdings sehen wir das Land in der Pflicht, die entgehenden Einnahmen auszugleichen, da an die Städte und Gemeinden eine Aussage zum Differenzausgleich erging.