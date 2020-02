Ellen Hasenkamp und Mathias Puddig

Berlin (NBR) Den Schirm muss sich Friedrich Merz im letzten Moment irgendwo gegriffen haben. Anders ist es kaum zu erklären, dass der Manager und Mil­lionär nun einigermaßen schutzlos an der Fußgängerampel steht, während das kleine, schwarze Ding im Berliner Regensturm den Dienst versagt. Trotz der widrigen Bedingungen aber schaut Merz ziemlich zufrieden drein, ehe er mit gewohnt langen Schritten in den Büroräumen des Wirtschaftsrats verschwindet.

Vizepräsident ist er hier, aber seit Dienstag geht es mal wieder um Größeres: um CDU-Vorsitz und Kanzleramt.

Vor der nur wenige Meter entfernten Bundespressekonferenz hat der frühere Fraktionschef und Immer-noch-Hoffnungsträger gerade einen bemerkenswerten Auftritt hingelegt. Bemerkenswert auch deshalb, weil er am selben Ort vor genau 483 Tagen schon einmal seine Kandidatur erklärt hatte. Merz jedenfalls erinnert sich genau: "Ich sitze heute einen Platz weiter links." Wenig später verlor er dann gegen Annegret Kramp-Karrenbauer.

Erklären tun sich an diesem Tag aber auch noch zwei andere – und sie sind genau eineinhalb Stunden schneller als Merz. "Ja, meine Damen und Herren, guten Morgen", so beginnt Armin Laschet. Im Herbst 2018 war der nordrhein-westfälische Ministerpräsident noch zurückgezuckt, vielleicht auch überrollt worden von den Entwicklungen, jetzt aber tritt er an. Doch ehe er das verkündet, übergibt er einem anderen das Wort: Jens Spahn. Der 39-Jährige Gesundheitsminister ist ein bisschen blass, was aber auch seinen akuten Corona-Sorgen geschuldet sein mag.

Es stellt sich jedenfalls heraus, dass Spahn an diesem Tag mal wieder derjenige ist, der am Ende zwar nicht oben auf dem Siegertreppchen steht, aber die beste Figur abgibt. Erst erklärt der Bundesminister Spahn dem Landespolitiker Laschet die Mikrofone in der Bundespressekonferenz, dann skizziert er in nur sechs Minuten die Lage der CDU ("größte Krise unserer Geschichte"), präsentiert einen Plan ("funktionierender Staat", "weltoffener Patriotismus") und macht ernst in Sachen Team ("stattdessen unterstütze ich Armin Laschet"). Der bekommt danach das Wort, um zu "ergänzen", wie es die Moderatorin nennt.

Einzelkämpfer gegen Team

Das tut der Kandidat nach einer Schrecksekunde auch, und zwar ausführlich. Laschet beschreibt eine zerfaserte Gesellschaft. "Wir sind wirtschaftlich erfolgreich", sagt er: "Und trotzdem ist in der Gesellschaft so viel Unzufriedenheit, so viel Aggression, so viel Wut, so viel Hass." Das Thema Zusammenhalt ist damit gesetzt – in der Gesellschaft, aber auch in der Partei. Laschet und Spahn wollen dafür stehen, weil sie, die sich verschiedenen Parteiflügeln zurechnen, zusammengefunden haben. Spät am Vorabend hatten sie sich auf das Modell verständigt, dass Laschet als Chef kandidiert und Spahn sein Vize werden soll. "Unser Angebot umfasst die gesamte Breite der CDU", sagt Laschet. "Ich schätze Merz, aber wir brauchen Zusammenhalt", stichelt Spahn. Tatsächlich stehen sich mit Laschet/Spahn und Merz nun auch zwei unterschiedliche Politikstile gegenüber: Merz ist der konservative Einzelkämpfer, auch wenn ihm Norbert Röttgen so gesehen den Gefallen tat, als erster Solo-Spieler auf den Platz zu gehen. Wirklich einbinden ließ sich Merz nach der Niederlage auf dem Hamburger Parteitag nicht, auch wenn seine Beschreibung eines "völlig ungestörten" persönlichen Verhältnisses zu AKK wohl zutrifft. Noch am Montag, so meldete die "Bild", lehnte er jedenfalls den Kabinettsposten, den sie ihm angeboten hat, ab.

Auch Merz rollt gewohnt präzise seinen Plan aus: Mit einem neuen Generationenvertrag will er Altersarmut bekämpfen, den Rechtsextremismus will er durch eine harte Linie gegen Clan-Kriminalität besiegen, außerdem muss die CDU wieder Europapartei werden. Für ihn ist die Frage des Parteivorsitzes eine von "Kontinuität oder Aufbruch", sagt er. Klar, dass er für sich den Aufbruch in Anspruch nimmt. Und noch was wirft der Wirtschaftsanwalt seinen Konkurrenten indirekt vor: "Kartellbildung zur Schwächung des Wettbewerbs".

Auf seinen größten Wettbewerbsvorteil weist Merz dann gleich selber hin: die Umfragewerte. "Ich bekomme so viel Zustimmung in der Öffentlichkeit." Das gilt vor allem im Osten, den Merz nach eigener Zählung in den vergangenen Monaten "über 30 Mal" besucht hat.

Und dann ist da ja noch ein dritter Bewerber. "Ich will jetzt nicht über Norbert Röttgen sprechen", ätzt Laschet über seinen Parteifreund aus NRW. Nur: So richtig abwesend ist der gar nicht. Per Twitter brachte der sich inmitten des Berliner Geschehens ins Erinnerung: "Die zweite Person in meinem Team wird eine Frau sein", kündigt er an und zielt damit auf den wunden Punkt aller drei Aspiranten des Tages: Frauen, Ostdeutsche, Menschen mit Zuwanderungsgeschichte finden bislang im Rennen um den CDU-Vorsitz nicht statt. Dass Merz eine Frau zur Generalsekretärin machen will, ist bislang nicht mehr als eine Ankündigung.