Oliver Schwers

Gartz (MOZ) Mit weißem Hemdkragen und Krawatte ist Adolf Hitler vor einer Hakenkreuzfahne zu sehen. Ernste Mine. Darunter sieht man die Silhouette einer Stadt. Mit großen Buchstaben steht darüber: "Der Führer wünscht allen Deutschen Frohe Weihnacht". Diese Botschaft erscheint als Weihnachtsgruß im Dezember 2019 im Verteiler einer Whatsapp-Gruppe. Administratoren sind drei Leute aus der Uckermark, darunter ein Bundespolizist aus dem Raum Gartz. Das zweifelhafte Bild hat einer der Administratoren gepostet, ohne jeden Kommentar dazu. Auch die anderen mehr als 30 Mitglieder der Gruppe reagieren darauf nicht.

Die Märkische Oderzeitung erfährt davon und veröffentlicht die Sache in einem Beitrag. Es gibt Aufregung im Raum Gartz. Leser reagieren. Die Öffentlichkeit ist empört. Daraufhin erscheint zu Silvester vom gleichen (nicht anonymen) Absender das nächste Foto: Es zeigt eine Kapelle der Wehrmacht, die mit Instrumenten über eine Straße marschiert. Der Text dazu in altdeutscher schwarzer Schrift: "Der Deutsche rutscht nicht sondern marschiert ins neue Jahr!"

Strafbar oder nicht?

Was die Aktion bezwecken soll, bleibt zunächst unklar. Doch ist das Verbreiten solcher Fotos über Whatsapp-Gruppen strafbar? Kann nicht jeder in seinen Nachrichten seine Meinung äußern? Die Sache ist pikant. Denn so ganz inoffiziell arbeitet die Gruppe nicht. Sie gehört zu einem kleinen Internetportal im Raum Gartz, das auch kommunale Informationen liefert und sich gern seriös gibt. Leser werden gleich auf der ersten Seite aufgefordert, online mit der Redaktion in Verbindung zu treten und eben besagter Whatsapp-Gruppe beizutreten. Damit hat das Portal also keinen rein privaten Charakter mehr.

Das sieht die Polizeiinspektion Uckermark offenbar auch so. Sie hat von Amts wegen Anzeige erstattet wegen des Verbreitens von verfassungsfeindlichen Symbolen. Es wurden Beweise gesichert und Zeugen befragt. Die Staatsanwaltschaft muss jetzt entscheiden, ob es zu einer Anklage kommt. Den Stein ins Rollen gebracht hat vor allem das Hitlerbild mit Hakenkreuz.

Angeblich eine Karikatur

Auch der Urheber der Aufregung musste zur Vernehmung. Er bezeichnet seine Weihnachts- und Silvestergrüße als "Karikaturen". Was sie karikieren sollen, bleibt allerdings unklar. Nach eigener Aussage gegenüber der Märkischen Oderzeitung tut es ihm im Nachhinein leid. "Ich habe nicht in böser Absicht gehandelt und das unüberlegt weitergeleitet." Dass ihm eine Anklage droht, weiß er inzwischen. "Wer mich kennt, weiß aber, dass ich nichts mit rechten Dingen zu tun habe", so die Auskunft. Jetzt liegt die Angelegenheit bei der Staatsanwaltschaft.