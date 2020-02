Cornelia Link-Adam

Neuhardenberg (MOZ) Der Bernauer Tafel-Verein hat sich und seine Arbeit jüngst in der Sitzung der Gemeindevertretung vorgestellt. Und dabei auch klargestellt, man möchte gerne bald eine Ausgabestation in Neuhardenberg eröffnen.

In der Einwohnerfragestunde bekam Norbert Weich, Vorstandsvorsitzender des Bernauer Tafel-Vereins, das Wort von Bürgermeister Mario Eska erteilt. Mit dem habe er auch schon Gespräche bezüglich einer Ausgabestelle der Tafel in Neuhardenberg geführt, erklärte der Vereinschef. Gern wolle die Tafel hier eröffnen, betreute man im Verbund ja schon Bad Freienwalde, Bernau und Oderberg mit acht Ausgabestellen.

Seit 18 Jahren leiste man die Tafelarbeit, reiche Lebensmittel von Supermärkten und Läden, die kurz vor dem Ablauf des Mindesthaltbarkeitsdatum stehen, an Bedürftige weiter. "Wir kochen aber auch selbst, sind Lebensmittelhersteller und Futtermittelhändler", so Weich. "Wir werden immer noch gebraucht", machte er klar. Man habe sich Neuhardenberg angesehen, würde gern von der Bad Freienwalder Tafel aus hier eine Ausgabe machen. Im Gespräch stehe dafür die Villa Waldfrieden, ein kommunales Gebäude, das lange leersteht. "Schön wäre, wenn man uns den Raum mietfrei anbieten könnte. Die Betriebskosten übernehmen wir", so Weich.

Man werde nach Neuhardenberg alles mitbringen, was die Ausgabestation benötigt. Im Hintergrund habe man 35 Mitarbeiter. Sei die Gemeindevertretung für die Ansiedlung der Tafel in Neuhardenberg, werde man laut Weich auch eine Veranstaltung durchführen, um weitere Ehrenamtler für die Arbeit zu werben. Technisch sei man gut ausgelastet, habe man genügend Fahrzeuge mit Kühlung, um Lebensmittel zu transportieren. "Dass Lidl beispielsweise seine Waren ab 16 Uhr billiger anbietet, hat auch die Tafel in Deutschland ermöglicht", berichtete der Vereinschef.

Das Klientel für die Tafel sei in Neuhardenberg vorhanden, betonte Weich. Schon jetzt versorgte man in Bernau 1000 Haushalte. Die Ausgabestelle von Bad Freienwalde besuchen längst Bedürftige aus Seelow, Neuhardenberg und den umliegenden Dörfern. Während in Bernau die Nutzer täglich kommen können, sie als Obergrenze in der Woche zehn Euro bezahlen, "wir haben ja auch Kosten", wolle man in Neuhardenberg eher kleiner beginnen. Geplant sei in der Villa Waldfrieden dienstags, mittwochs und donnerstags von 11 bis 14 Uhr zu öffnen. Ehrenamtler, die bei der Ausgabe mithelfen, wären auch unfallversichert, betonte der Tafelchef.

Natürlich werde man die Bedürftigkeit der Neuhardenberger Nutzer überprüfen. Dafür reiche die Vorlage der Bescheinigungen von Hartz IV oder Rente. Die Bemessungsgrenzen für Bedürftigkeit hätten sich in den letzten Jahren stark nach oben verschoben. "Waren es früher 600 Euro, sind wir längst bei 1000 Euro angekommen", so Weich. Auch werde man bezüglich der Hygiene regelmäßig kontrolliert. "Alle vier Wochen ist das Amt da, das ist unser Gütesiegel."

Nach vier Jahren in Bad Freienwalde zeigte sich Norbert Weich abschließend zuversichtlich, auch in Neuhardenberg zu helfen, eine zusätzliche Leistung anbieten zu können. Auf die Frage von Cornelia Korbanek (Aktiv für Neuhardenberg) nach der Anzahl Bedürftiger in der Gemeinde, sagte Bürgermeister Mario Eska. "Den Kundenstamm für die Tafel gibt’s hier eindeutig." Die Gemeinde bemüht sich nun schnellstmöglich um Räume, damit die Ausgabe beginnen kann.