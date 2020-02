Hajo Zenker

Berlin (NBR) Deutschland braucht ein Drittel mehr Pflegekräfte in den Altenheimen, um eine angemessene Betreuung zu gewährleisten und die Arbeitsbelastung zu verringern.

Das wären rund 100.000 neue Mitarbeiter. Dies ergab ein Gutachten des Gesundheitsökonomen Heinz Rothgang von der Universität Bremen. Allerdings bestehe fast ausschließlich Bedarf an Assistenzkräften. Fachkräfte dagegen seien in den 14.000 Pflegeheimen quasi ausreichend vorhanden – sie müssten nur richtig eingesetzt werden.

Der Wissenschaftler hatte im Auftrag der Pflegekassen und Heimbetreiber untersucht, wer was in einem Heim macht und welche Tätigkeiten aus Überlastung unterbleiben. Ergebnis: Viel zu viele Fachkräfte verrichten Tätigkeiten, für die sie überqualifiziert sind, weil es an Hilfspersonal mangelt. "Darunter leiden etwa die Hygiene oder die Kommunikation mit den Bewohnern", sagt Rothgang. Er entwickelte eine Methode, mit der sich genau ausrechnen lässt, wie viel Personal tatsächlich je Heim nötig ist.

Für Gernot Kiefer, Vize-Chef des Spitzenverbandes der Kranken- und Pflegekassen, ist das "ein großer Fortschritt", weil bundeseinheitliche Maßstäbe angelegt würden und die Berechnung "auf die jeweilige Bewohner-Struktur zugeschnitten" sei.

Starre Quote soll fallen

Bernd Meurer, Präsident des Bundesverbandes privater Anbieter sozialer Dienste, fordert nun wie Kiefer die Länder auf, sich von der "starren Fachkraftquote" zu verabschieden. Die liegt bisher in allen Bundesländern um die 50 Prozent. Obwohl das häufig unnötig ist. Auch Maria Loheide, Vorstand bei der Diakonie Deutschland, freut sich, dass man sich nun am realen Hilfebedarf der Bewohner orientieren könne. Und für die Beschäftigten "die Hetze herausnehmen kann aus den Pflegeeinrichtungen".

Thomas Greiner, Präsident des Arbeitgeberverbandes Pflege, fordert ebenfalls, "die Vergeudung von Fachkompetenz schnell zu stoppen". Jeden Tag machten Fachkräfte "einfache Tätigkeiten, wie alte Menschen waschen, Hilfe beim Toilettengang oder Unterstützung geben beim Essen".

Die nötigen Mitarbeiter zu gewinnen, ist für Meurer in dem Reformprozess "das Leichteste. Die 100.000 Assistenzkräfte sind zu finden, wenn vielleicht auch nicht in jedem Ballungsraum". Schwieriger sei es, die Arbeitsabläufe neu zu gestalten. Auch Gernot Kiefer verweist darauf, dass es bei den Assistenzkräften auf eine offene Stelle drei Bewerber gebe, während es bei den Pflegefachkräften umgekehrt sei.

Das Konzept soll schrittweise ab Sommer in einem mehrjährigen Prozess eingeführt werden. Für Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) ist das "ein sehr wichtiger Schritt". "Denn wir wollen das in der Pflege in den Zwanzigerjahren besser machen als in den vergangenen zehn Jahren."