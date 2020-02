Thomas Gutke

Frankfurt (Oder) (MOZ) Gemeinsam mit Vertretern der Polizei und des Ordnungsamtes hat die Verwaltungsspitze am vorigen Freitag in einer Sondersitzung über Konsequenzen aus der Einbruchsserie in Frankfurt-Nord beraten. Außendienstmitarbeiter der Stadt sind demnach derzeit schwerpunktmäßig in dem Stadtgebiet unterwegs. Gleiches gilt für Einsatzkräfte der Polizei. Die Sonderermittlungseinheit der Polizeiinspektion, die sich mit Einbrüchen befasst, wurde personell um einen Mitarbeiter aufgestockt, der in Frankfurt sitzt. "Darüber hinaus ist das Präventionsteam der Polizei bei Betroffenen und Nichtbetroffenen unterwegs, um Schutzmaßnahmen abzustimmen und Vorsorge zu treffen", informierte der Oberbürgermeister am Montag im Hauptausschuss.

Fahndungsdruck nimmt zu

Finkensteig, Goepelstraße, Hansastraße – seit Anfang des Jahres wurde eine Vielzahl von Wohnhäusern in Nord von Einbrechern heimgesucht. Neben viel Chaos und Sachschäden hinterließen sie bei den Betroffenen das Gefühl, zu Hause nicht mehr sicher zu sein. Im Januar gründete sich deshalb eine Anwohnerinitiative. Erst am vergangenen Donnerstag wurden dann sechs weitere Fälle angezeigt. Viermal scheiterten der oder die Täter, bei zwei Einbrüchen wurden sie bei ihrem Tun unterbrochen – offenbar, weil Polizeihubschrauber die Verfolgung aufgenommen hatten, wie René Wilke berichtete. Der Fahndungsdruck nimmt zu, doch Ermittlungserfolge sind bislang nicht öffentlich bekannt. Bei zwei der sechs Einbrüche vom letzten Donnerstag – im Klingetal und im Triftweg – sahen Zeugen jeweils einen Mann davonrennen, der zwischen 1,70 und 1,75 Meter groß und schmächtig war. Weitere Hinweise nimmt die Polizeiinspektion unter 03361 5680 entgegen.

Der OB lud im Ausschuss noch einmal ausdrücklich zu der Informationsveranstaltung der Stadt und der Polizei am 5. März, 17 Uhr, in die Mensa der Sportschule ein. Thema: Wie sichere ich mein Haus? "Wir hoffen, dass die Maßnahmen zur Beruhigung beitragen werden", so Wilke.

Angelika Schneider von der Fraktion Grüne/BI Stadtentwicklung kritisierte in dem Zusammenhang, dass sich der Sicherheits- und Präventionsrat der Stadt gut neun Monate nach der Kommunalwahl noch immer nicht neu konstituiert habe – die letzte Sitzung liegt noch deutlich länger zurück. Das Stadtparlament hatte im Mai 2019 einem Antrag der Grünen-Fraktion zugestimmt, die Präventionsarbeit in der Stadt weiterzuentwickeln. Der Ordnungsbeigeordnete Claus Junghanns sicherte zu, dass ein Vorschlag der Verwaltung dazu im Sommer vorliegen werde.