Oliver Schwers

Prenzlau (MOZ) Nüchterne Bilanz einer Befragung der IHK Ostbrandenburg unter 200 Firmen: Auf die Frage "Würden Sie Ihren derzeitigen Unternehmensstandort an einen befreundeten Unternehmer weiterempfehlen?" antworteten 48 Prozent der Firmenchefs mit "nein". Deutlicher geht eine Absage an einen Wirtschaftsraum wohl kaum. Ist die Uckermark nur noch Spielwiese für Öko und Co.? Bleiben Arbeitslosigkeit, Lehrstellenmangel und Fachkräftenot ein Dauerzustand? Verkommt der riesige Landstrich zu einer verschlafenen Wohnlandschaft, den Arbeitnehmer morgens verlassen, um nach der Arbeit in anderen Kreisen erst abends wieder heimzukehren? "Nein", meint Jörn Klitzing von IHK. Ganz so schlimm sei es natürlich nicht. Immerhin würden in der Uckermark starke Industriestandorte existieren. Woher aber dann diese Einschätzung der Firmen?

Es liegt offenbar am Frust auf die Politik und die politischen Entscheidungsträger. Die von der IHK jetzt in Druckform veröffentlichten Umfrageergebnisse zeigen eine deutliche Unzufriedenheit gerade beim wirtschaftspolitischen Umfeld. "Politisches Verständnis für unternehmerische Anliegen auf kommunaler Ebene" scheinen ansässige Firmen kaum zu spüren. Noch schlechter kommt die Landespolitik weg. Behördliche Reaktionszeiten werden nicht gerade rosig bewertet, ebenso die Bestandspflege vorhandener Unternehmen oder die Dauer von Plan- und Genehmigungsverfahren.

Ganz miese Noten bekommt der Arbeitsmarkt. Allerdings ist das offenbar im gesamten Oderraum ein Grundsatzproblem, wie die IHK-Studie vergleicht. Schlechtester Umfrage-Wert: die Verfügbarkeit von Facharbeitern.

Hohe Energiekosten

Mängel sehen Firmen auch bei der Infrastruktur, angefangen bei Mobilfunk und Breitband bis hin zur Anbindung mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Und dann schlagen sich in der Bewertung auch die lange kritisierten hohen Energiekosten, Gewerbesteuerhebesätze und Grundsteuern nieder.

Relativ positiv hingegen kommen vor allem Kriterien der Lebensqualität weg. Zwar bemängelt man die medizinische Versorgung auf dem Lande, doch erreichen Landschafts- und Erholungsmöglichkeiten einen Spitzenplatz.

Mit dieser Innenansicht wird es Experten verständlicher, warum sich Neuansiedlungen im Nordosten Brandenburgs so rar machen. Zwar gibt es auch andernorts Parallelen, aber so schwer wie hier haben es Wirtschaftsförderer offenbar selten. Das ist einer der Gründe, warum die zur Verfügung stehenden Jobs immer noch nicht das Beschäftigungsniveau vor der großen Bau-flaute erreicht haben, während der Nachbar Barnim mit immer neuen Rekordzahlen aufwartet.

Ansiedlung gerade gescheitert

Weder die IHK noch die Unternehmen wollen ihre eigene Region schlechtmachen. Doch bei einer Umfrage kommen eben Barrieren und Frust ans Licht. Und so formuliert die Studie auch abgeleitete politische Forderungen. Zum Beispiel nach zusätzlichen Gewerbeflächen. Denn "Tesla könnte nicht in die Uckermark kommen", so Jörn Klitzing. Die Firma hätte ausgerechnet in den Weiten des dünn besiedelten Landkreises keine sofort greifbare Industriefläche zur Verfügung. Und eine vom Investor-Center unterstützte hoffnungsvolle Ansiedlung in Schwedt ist eben erst gescheitert. Der Investor baut jetzt in Eberswalde.

Was die Studie noch aufdeckt, sind etliche Unterschiede zwischen Verwaltung und Unternehmen bei der Betrachtungsweise wichtiger Wirtschaftskriterien. Genau hier könnten Ursachen liegen, warum sich Firmen auf kommunaler Ebene nicht verstanden oder nicht wohlfühlen.

Im Regionalentwicklungsausschuss des Kreistages hat die IHK Ostbrandenburg ihre Studie in dieser Woche vorgetragen. Große Reaktionen gab es dazu nicht.