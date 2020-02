Dieter Keller

Berlin (NBR) Bei der Gleichstellung von Frauen gibt es Fortschritte, wenn auch meist sehr langsam.

So fasst Karin Schulze Buschoff vom Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Institut (WSI) der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung die Ergebnisse eines Reports zusammen, den sie anlässlich des Weltfrauentags am 8. März erarbeitet hat. Bei der Schulbildung und der beruflichen Qualifika­tion haben Frauen weitgehend mit den Männern gleichgezogen und sie teilweise überholt. Bei den Gehältern hinken sie dagegen immer noch hinterher – und um Kindererziehung oder Pflege kümmern sich Männer eher selten.

Bildung Trotz besserer Schulabschlüsse und gleich guter beruflicher Qualifikation entscheiden sich Frauen immer noch häufig für eine Ausbildung in "typischen Frauenberufen" wie Bürokauffrau, medizinische Fachangestellte, Friseurin oder Lebensmittelfachverkäuferin, die eher schlecht bezahlt werden.

Erwerbsarbeit Frauen sind immer noch seltener erwerbstätig als Männer. Aber der Abstand hat deutlich abgenommen. Allerdings haben sie besonders oft einen Minijob: Von den fast fünf Millionen Beschäftigten, die ausschließlich eine geringfügige Beschäftigung mit maximal 450 Euro pro Monat haben, sind fast zwei Drittel Frauen, Tendenz deutlich rückläufig.

Einkommen Im Jahr 2018 verdienten Frauen mit 17,09 Euro brutto pro Stunde im Schnitt fast 21 Prozent weniger als Männer. Hauptgrund dafür war nach anderen Studien, dass Frauen besonders häufig in Dienstleistungsberufen arbeiten, die generell schlechter bezahlt werden als Industriejobs, in denen Männer dominieren. Mit der Berufswahl von Frauen lassen sich aber nur 15 Prozentpunkte des Unterschieds begründen.

Die Schere schließt sich allerdings, wenn auch nur sehr langsam: 2008 betrug die Lücke noch 22,8 Prozent. Ein wesentlicher Grund dafür war die Einführung des Mindestlohns im Jahr 2015. Noch deutlich größer ist die Rentenlücke, insbesondere in Westdeutschland: Hier bekommen Seniorinnen im Schnitt 58 Prozent weniger Geld als Männer im Ruhestand, wobei Renten ebenso berücksichtigt sind wie Beamtenpensionen, betriebliche und private Alterssicherung. Im Osten beträgt der Abstand nur 28 Prozent. Seit den 1990er-Jahren haben die Frauen allerdings deutlich aufgeholt.

Arbeitszeit Fast jede zweite Frau arbeitet in Teilzeit: Seit 2006 liegt der Anteil konstant bei 46 Prozent. Bei den Männern ist sie mit elf Prozent immer noch die große Ausnahme, wenn auch mit steigender Tendenz.

Sorgearbeit Unbezahlte Familienarbeit ist immer noch die Domäne der Frauen. Die Betreuung der eigenen Kinder, Pflege und Hausarbeit machen 45 Prozent ihrer Gesamtarbeitszeit aus. Bei den Männern sind es nur 28 Prozent, wenn auch mit langsam steigender Tendenz. Fast alle Mütter nutzen die Elternzeit nach der Geburt eines Kindes, aber nur jeder dritte Vater. Allerdings nimmt ihr Anteil deutlich zu.

Frauen in Führungspositionen Seit es gesetzliche Vorgaben gibt, ist der Frauenanteil in den Aufsichtsräten börsennotierter Unternehmen deutlich gestiegen: 2018 lag er bei mitbestimmten Unternehmen bei einem Drittel, fast dreimal so hoch wie 2009. In den Vorständen dagegen sitzen nur neun Prozent Frauen. Das wollen Justizministerin Christine Lambrecht und Familienministerin Franziska Giffey (beide SPD) ändern: Sie würden gerne vorschreiben, dass in Vorständen mit mehr als drei Mitgliedern mindestens eine Frau vertreten sein muss. Ob sie sich damit allerdings beim Koalitionspartner CDU/CSU durchsetzen können, ist offen.