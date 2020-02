Martin Risken

Zehdenick (MOZ) Jedes Jahr Blaualgenalarm und gelegentliches Fischsterben aufgrund von Sauerstoffmangel: So idyllisch die Lage des Seehotels Louise am Kleinen Wentowsee in Seilershof auch sein mag, so geschäftsschädigend sei die sich jedes Jahr im Hochsommer wiederholende Hiobsmeldung über die schlechte Wasserqualität der Wentowseen. Das will der neue Betreiber des Seehotels in Seilershof, Emanuel Ketterer, nicht länger hinnehmen.

Hohe Kosten

Für Montagabend hatte er zu einem Gespräch nach Seilershof eingeladen, über dessen Ergebnisse er noch am selben Abend die Mitglieder des Fremdenverkehrsvereines Zehdenick informierte. Die hatten sich zur Jahreshauptversammlung im Havelschloss versammelt. Und weil die Wasserqualität des Großen Wentowsees auch die Zehdenicker Ortsteile Zabelsdorf und Marienthal berührt, wollten die Touristiker zeitnah erfahren, welche Lösungsansätze es gibt. Eine schnelle Lösung des schon in der Vergangenheit oft diskutierten Problems wird es wohl nicht geben, schon allein wegen der hohen Kosten einer Gewässersanierung. So habe ein Experte ein Ultraschallverfahren vorgestellt, durch das die Blaualgenbildung künftig verhindert werden soll. Kostenpunkt: 300 000 Euro. Auch eine Belüftung des Sees sei punktuell machbar, helfe aber wohl nicht dem gesamten See. Auch wer sich um die Finanzierung kümmern soll, blieb unklar. Ob es einen gemeinsamen Verein oder gar eine Stiftung geben wird, sei nicht geklärt. Klar ist wohl nur, dass Emanuel Ketterer am Ball bleiben wird und in Seilershof Unterschriftenlisten auslegte, in die sich jeder eintragen konnte, der über das Vorhaben der Gewässersanierung auf dem Laufenden gehalten werden möchte. Auch der Fremdenverkehrsverein Zehdenick sagte seine Unterstützung zu. Wobei der Verein selbst einige Probleme hat, wie am Montagabend deutlich wurde. Zwar bewegt sich die Zahl der Vereinsmitglieder mittlerweile auf Rekordnivau, einen neuen Namen für den Fremdenverkehrsverein zu finden, ist dadurch aber keineswegs leichter geworden. So zog Vereinschef Waldemar Schulz seinen Antrag zur Umbenennung zurück, nachdem klar wurde, dass es mit einem neuen Namen nicht getan ist. Der alte, aus den 1930er-Jahren stammende Name "Fremdenverkehrsverein" sei nicht nur schwer auszusprechen, sondern gebe auch nicht wider, für was der Verein heute stehe. Denn mittlerweile gehören dem 51 Mitglieder zählenden Verein auch Handwerker und Einzelhändler und keineswegs nur Hotels und Gastronomen an. Ihr gemeinsam Ziel sei es, Zehdenick voranzubringen. Die Namensänderung müsse zudem mit einer Überarbeitung der Vereinssatzung einher gehen. Das Thema habe man schon lange aufgeschoben, so Schulz.

Schnell einig waren sich die Mitglieder, was die Neubesetzung des Vorstandes anbelangt. Auf eigenen Wunsch schied Roy Lepschies aus, außerdem Uta Kupsch, die die Interessen der Stadt Zehdenick vertrat. Dem neuen Vorstand gehören an: Heike Thomas, Ricardo Schulz, Anke Treichel, Gabriele Haubner, Bert Kronenberg und Waldemar Schulz. Ihre Wahl erfolgte einstimmig. Mit seiner Konstituierung will sich der neue Vorstand noch einige Tage Zeit lassen. Intern werden dann die Aufgaben verteilt, kündigte Noch-Vorstandschef Waldemar Schulz an.