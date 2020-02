Jörg Jankowsky

Petershagen-Eggersdorf Die gastgebenden Doppeldörfler unterlagen zum Auftakt der Rückrunde der Mannschaft des Regionalen Sportvereins Teltow/Kleinmachnow/Stahnsdorf mit 2:3 verloren. Lange Zeit sah es sogar nach einem klaren Gäste-Sieg für den Tabellenführer der Brandenburg-Liga aus. Doch die Gastgeber zeigten nach einem 0:3-Rückstand große Moral und hätten in den Schlussminuten der Begegnung fast noch den Ausgleich erzielt.

Bei schwierigen Platzverhältnissen, für diese Jahreszeit nicht ungewöhnlich, übernahm der Spitzenreiter vom Anpfiff weg sofort die Initiative. "Wir hatten einen klaren Match-Plan", sagte Cheftrainer Roman Sedlak. "Wir wollten die Offensive des RSV in Schach halten." Dieses Vorhaben schien zunächst aufzugehen. Eine Viertelstunde lang passierte wenig vor beiden Toren. Packende Zweikämpfe bestimmten nicht nur die Anfangsphase. Tolle Duelle lieferten sich beispielsweise Paul Westphal und Tim Schönfuß, die am Ende auch zu den Besten ihrer Teams zählten.

Ein fataler Fehler von Martin Kohlmann am eigenen Strafraum änderte die Situation schlagartig. "Komplett blöd und unglücklich versprang mir der Ball vom Fuß in die falsche Richtung", ärgerte sich der blau-weiße Verteidiger. Die Vorlage nahm Schönfuß (15.) dankend an und verwandelte direkt zum 1:0 für die Gäste ins Eck. Das plötzliche Gegentor lähmte das Spiel der Blau-Weißen merklich. Bis zur Pause hätte der favorisierte RSV die Führung ausbauen können. Erneut war Schönfuß (20.) zur Stelle, köpfte eine Flanke knapp neben den Pfosten. In einen ungenauen Rückpass von Melvin Gohlke sprintete Julian Rauch (28.), umkurvte Torwart Florian Rudolph und scheiterte am Latten-Dreiangel. Ein mögliches 0:2 verhinderte Rudolph (36.) zudem mit einer starken Parade nach Kopfball von Levi Böttcher.

Abwehr umgestellt

Zu Beginn der zweiten Halbzeit stellte der Gastgeber auf Viererkette um, kam besser ins Spiel und konnte selbst ein wenig Offensiv-Druck aufbauen. Silvan Küter (53./62.) und Maurice Ulm (58.) tauchten gefährlich vor Gäste-Keeper Daniel Hemicker auf und setzten ein paar Nadelstiche. Beim Schuss von Ulm ans Dreiangel-Außennetz hatten die heimischen Fans den Torjubel schon auf den Lippen. Ein weiterer Ballverlust im Spielaufbau der Blau-Weißen führte dann jedoch zum 2:0 für die Eintracht. Nach schnellem und präzisem Angriff stand Rauch goldrichtig (67.) und traf aus Nahdistanz. Fünf Minuten später landete ein abgefälschter flacher Freistoß von Dima Ronis (72.) im langen Eck der Doppeldörfler. 0:3 – die Vorentscheidung?

"Wir waren 80 Minuten die deutlich bessere Mannschaft und haben verdient gewonnen. Trotzdem hätte das Spiel in den letzten zehn Minuten noch kippen können", sagte RSV-Coach Patrick Hinze. Er hatte Recht. "Uns unterliefen insgesamt zu viele individuelle Fehler", wusste Sedlak. "Nach dem 0:3 war eigentlich der Deckel auf diesem Spiel drauf. Doch die Mannschaft bewies eine Riesen-Moral." Das Trainer-Team der Blau-Weißen besaß das richtige Gespür mit ihren Einwechslungen, beide Joker trafen. Erst vollendete Maximilian Lichtnow (84.) in Mittelstürmer-Manier den schönsten Angriff des Gastgebers, kurz darauf schoss Denis Rolke (87.) den Ball zum 2:3 aus 25 Metern in den Winkel. Ein Traumtor. Und wenn Küter (89.) in verheißungsvoller Position den Ball richtig getroffen hätte, wäre das Spiel, genau wie vor einem Jahr, 3:3 ausgegangen. "Ich hätte ihn einfach nur irgendwie auf’s Tor bekommen müssen", so der Kapitän der Doppeldörfler.

Rote Karte für Tim Bolte

Die starke Schiedsrichter-Leistung von Florian Lukawski aus Oranienburg an diesem Nachmittag endete letztlich mit einem Schönheitsfleck. Er zückte Rot für Tim Bolte (90.+2). "In der hektischen Schlussphase hätte der Unparteiische mehr Fingerspitzengefühl und Cleverness zeigen müssen. Klar, es war ein Foul, aber nicht so hart, dass man eine Rote Karte geben muss", sagte Sedlak. "Da kann ich ja mal ein freies Wochenende für eine Kurzreise planen", war Spielerfrau Nina wohl die Einzige, die sich über diesen Platzverweis freute.

Blau-Weiß Petershagen-Eggersdorf: Florian Rudolph – Paul Westphal, Martin Kohlmann, Roger Sobotta, Florian Gerber, Martin Wenzeck, Tim Bolte, Melvin Gohlke (73. Maximilian Lichtnow) – Silvan Küter – Alexander Braun (52. Denis Rolke) – Maurice Ulm